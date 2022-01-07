banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Edin Visca için imza töreni düzenlendi
Fed fırtınası yaklaşıyor!
Fed fırtınası yaklaşıyor!
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
Bitcoin'deki çöküşün nedeni ne?
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi
THY Euroleague’de tüm maçlar korona virüsten dolayı ertelendi

Ankara’da matbaacılar ve kırtasiyeciler Meclis’te taleplerini sıraladı

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Akar ve Başkan Yardımcısı Engin Turan, TBMM’de bulunan parti yetkileriyle bir araya gelerek matbaacılar ve kırtasiyecilerin taleplerini milletvekillerine iletti. Matbaacılar aldıkları teknolojik teçhizat ile her türlü makine ÖTV’sinin kaldırılması ve KDV’nin yüzde 8 oranına düşürülmesini talep etti.

BURSA 07.01.2022, 18:11
Ankara’da matbaacılar ve kırtasiyeciler Meclis’te taleplerini sıraladı

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Akar ve Başkan Yardımcısı Engin Turan, TBMM’de bulunan parti yetkileriyle bir araya gelerek matbaacılar ve kırtasiyecilerin taleplerini milletvekillerine iletti. Matbaacılar aldıkları teknolojik teçhizat ile her türlü makine ÖTV’sinin kaldırılması ve KDV’nin yüzde 8 oranına düşürülmesini talep etti.

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Şubat ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, mevcut Başkan İsmail Akar ve Başkan Yardımcısı Engin Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ziyarette bulundu. Akar ve Turan, burada TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Katip Üyesi ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İYİ Parti yetkilileriyle görüştü. Üyelerin talepleri ve sorunlarını yetkililere hem birinci ağızdan hem de rapor olarak aktardıklarını belirten Başkan Akar, büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade etti.

Matbaacı ve kırtasiyeci esnafının ayakta kalması için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade eden Akar, milletvekillerine ilettikleri talepleri şöyle sıraladı: “Esnaf odası üyesi olmayan işletmelere ağır yaptırımların uygulanması ile kayıp kaçak sorunun çözülmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için gerekli yasa çalışmasının ivedilikle yapılması. Matbaa ve kırtasiye sektörünün en önemli gider kalemini oluşturan elektrik gideri hususunda sektör olarak düşük fiyat elektrik alımının acilen sağlanması. Anlaşmalı matbaaların çoğu küçük esnaf olmakla; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca talep edilen teminat mektup miktarının 2021 yılı fiyatına geri çekilerek, 2020 ve 2021 yılı ekonomik kayıplarımızın dikkate alınarak, 2022 yılında mağduriyet oluşmasının engellenmesi için 2021 yılı teminat mektuplarının geçerli sayılması hususunda gerekli görüşmelerin Bakanlık düzeyinde acilen yapılması. Okul kantinlerinde ve üç harfli marketler ile benzerlerinde kırtasiye ürünlerinin satışının engellenmesi hususunda somut yasa çıkarılması. Basit usul vergiye tabi mükelleflerin kullandıkları her türlü resmi evrakın anlaşmalı matbaalar tarafından basılması hususunda gerekli yasal çalışmanın yapılması. Matbaa ve kırtasiye esnafının aldığı teknolojik teçhizat ile her türlü makineden varsa ÖTV’nin kaldırılması ve beraberinde KDV’nin yüzde 8 oranına düşürülmesi. Matbaa ve kırtasiye esnafı tarafından satışa gerçekleştirilen kağıt ve benzeri ürünlerde alış ve satış KDV farkının ortadan kaldırılarak esnafımız lehine olan oranda sabitlenmesi. Yerli ve milli her türlü kırtasiye ürünlerinin alım ve satımında KDV’nin yüzde 8 oranına çekilmesi. Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilecek yurt dışı gezilerinde ve yine seyahatlerde Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası üyelerinin de yer almasan sağlanması. Yine 2022 yılında gerçekleştirilecek ilk yurt dışı ticari geziye esnaf odası olarak üyelerimizle birlikte katılımımızın sağlanması. Matbaa ve kırtasiyeci esnafının sosyoekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi için oluşan yeni şartlara göre yasaların ve yürütmelerin lehimize düzenlenmesi"

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8