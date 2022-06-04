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Ankara Yolu’nda trafik düzenlemesi
Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.
BURSA 04.06.2022, 14:50
Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D-200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden gelen açıklama şöyle; "Saha çalışmaları esnasında yolun güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursa-İnegöl istikametinin trafiğinin İnegöl-Bursa istikametine aktarılarak 1.1 kilometrelik kısmın 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaların 5 Haziran ile 15 Ağustos arası tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu istikameti kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Bursa Çevre Otoyolu’nu kullanabilirler" denildi.