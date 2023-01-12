Ankara Yolu’nda iki köprü sil baştan yenilendi

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamakta zorlanan eski köprüleri de yenilemeye devam ediyor. Yıldırım’ın Samanlı Mahallesi’nde yaklaşık 40 yıl önce yaptırılan ve artık bölgedeki trafik yükünü karşılayamayan Deliçay Deresi ve Cenup Kanalı üzerindeki iki köprüyü yaklaşık 3 ay önce yenileyip hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Cenup Kanalı’nın Ankara Yolu geçiş köprülerini yeniledi. Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırlarında Ankara Yolu’nun altından geçen Cenup Kanalı üzerindeki 2 ayrı köprü, sil baştan yenilendi. Çalışmalar çerçevesinde 160 fore kazık ve 77 kiriş imalatı ile 12 bin metreküp kazı dolgu ve 6 bin metreküp beton kaplama yapıldı. Köprülerin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 1000 ton asfalt kaplama ile Ankara yolu üzerindeki çalışma nihayete ermiş oldu.

Sorunsuz ulaşım

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sorunsuz ulaşım hedefiyle bir taraftan Bursa’ya yeni yol, köprü ve kavşaklar kazandırırken diğer taraftan mevcut yol ve köprüleri sağlıklaştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Ankara Yolu’nun kentin en önemli aksı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Kestel ilçemiz sınırlarındaki Serme köprülerinin yenilenmesi de önemliydi. Yol güzergahının altından geçen Cenup kanalı üzerindeki köprüler ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Çalışma doğrultusunda her iki köprüyü de yeniledik. Çalışmalar süresince trafik akışını bir nebze de olsa aksatmış olabiliriz. Ancak yenilenen köprülerimizle daha uzun yıllar herhangi bir çalışmaya ihtiyaç duyulmayacak” dedi.