Anadolu arkeolojisinin fotoğraflarını hikâyeleriyle paylaştı

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Fotoğrafın Hikayesi: Anadolu Arkeolojisinin Palimpsesti’nin Fotoğraflanması” söyleşisine konuk olan arkeolog ve arkeoloji fotoğrafçısı Aykan Özener, “Aktüel Arkeoloji Yollarda” projesini, hikayeleriyle birlikte paylaştı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Fotoğrafın Hikayesi: Anadolu Arkeolojisinin Palimpsesti’nin Fotoğraflanması” söyleşisine, arkeoloji alanında önemli çalışmalara imza atan arkeolog, arkeoloji fotoğrafçısı ve emekli öğretim görevlisi Aykan Özener konuk oldu. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilen söyleşiyi arkeoloji alanına ilgi duyanlar büyük bir ilgiyle izledi. Yaklaşık üç saat süren söyleşide, kendi projesi olan “Aktüel Arkeoloji Yollarda” çalışmasının sunumunu gerçekleştiren Aykan Özener, çektiği arkeoloji fotoğraflarının hikâyelerini de, katılımcılarla paylaştı.

Proje kapsamında gittiği Laodikeia, Hierapolis, Tripolis, Milet, Nysa, Patara ve daha birçok arkeolojik kentteki yapıları bütün detaylarıyla fotoğraflayan Aykan Özener, yaptığı sunumla katılımcıları adeta arkeoloji turuna çıkardı. Arşivciliğin önemine dikkat çeken Özener, gelecek kuşaklara, doğru belge bırakmak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Özener, “Uzmanlık alanım olan arkeoloji ve fotoğrafçılığı birleştirerek, ülkeme faydalı olabilmek adına böyle bir projeye başladım. Bize, daha önceden seyyahların bıraktığı bir takım fotoğrafları, aynı ve farklı açılardan çekerek, günümüzdeki durumlarını göstermeyi istedim. Palimpsest kavramı, gerçekleştirdiğim projeyi tam olarak karşılıyor. Anadolu arkeolojisinin palimpsestini, günümüze taşımak ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum.

Oluşturduğum bu önemli arşivi, bir kuruma bağışlayarak, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyorum. Arkeoloji fotoğrafçılığını çok uzun yıllardır sürdürüyorum. Pandemi dönemini fırsata çevirerek, son 2,5 yıldır bu projeye yoğunlaştım. Projeyi kendi bütçemle yapmaya çalışıyorum. Bana destek olacak insanlar olursa, projenin çok daha hızlı süreceğine inanıyorum” diye konuştu.

Gölyazı ve Misi’nin kendisini çok etkilediğini söyleyen Aykan Özener, Nilüfer Belediyesi’nin çok değerli çalışmalar yaptığını vurguladı. Özener, Misi ve Gölyazı’yı da fotoğraflamak istediğini dile getirdi. Aykan Özener, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, söyleşinin sonunda Aykan Özener’e günün anısına tablo armağan etti.