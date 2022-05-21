Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda Türk sağlık turizmini tanıttılar

Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Sektör Meclisi, Sağlık İş Konseyi, Hollanda İş Konseyi ve Hizmet İhracatçıları desteğiyle 20-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında Avrupa’nın ticaret merkezi Amsterdam’da Postillion Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Fuarın temel amacı, Türkiye’nin önde gelen sağlık hizmet sağlayıcılarını Hollanda’daki kuruluşlarla tanıştırmak ve ilgili ülkelerdeki sektör aktörleri arasındaki ağı güçlendirerek, Hollanda ve Türkiye arasındaki işbirliği fırsatlarını görüşmek. Fuara Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu’nu temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyonel Direktörü Sinem Çamur ile Sağlık Turizmi Direktörü Ali Ramazanoğlu katıldı.

Avrupa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ‘da Türkiye’ye güveniyor

Sektördeki yeniliklerin öncüsü olarak bilinen ve hem Türkiye’de hem de yurt dışında ciddi yatırımlar yapan Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu, Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda Türk sağlık turizmini başta Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine tanıttı.

Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarını değerlendiren Çamur; “Türkiye, uluslararası standartlarda vermiş olduğu sağlık hizmetleriyle dünyadaki en yüksek teknoloji ve donatılmış sağlık kadrosuyla dünya sağlık turizminin en önemli destinasyonlarından biri haline geldi. Türkiye’nin sağlık turizmindeki bir diğer önemli ayrıcalığı ise Türk Hekimlerine olan güven duygusu. Vermiş olduğumuz yüksek teknoloji hizmeti ile Türk hekimlerine olan güveni bu fuarda bir kez daha tazelemiş olduk’’ dedi.

Sağlık turizmi, turizmin diğer alanlarından farklı olarak yılın 12 ayı hiç hız kesmeden devam eden ve Türkiye’ye ciddi katma değer girdisinin olduğu alanlardan birisi olduğunu kaydede Çamur, "Son yıllarda ciddi olumlu bir ivmelenme yaşıyoruz. Türkiye 2017 yılından beri sağlık turizminde ivmelenerek büyüyor. Sağlık turizmi 12 ay yaşayan, sezonu olmayan bir sektör. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin ve hastanelerin kalitesi ile fiyatların cazibesi öğrenildikçe, her geçen yıl daha büyük bir ivme yakalayarak büyüyoruz. Homojen bir dağılım uygulamamız ve yabancı misafirlerimizi tüm şubelerimizde Romatem Fulya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, İzmir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz rahatlıkla ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip olmamız özellikle yabancı hastalar için bizi cazibe merkezi haline taşıyor” şeklinde konuştu.