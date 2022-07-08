Altın Karagöz Gürcistan’ın

Dünyanın 18 farklı ülkesinden Bursa’ya gelen ekiplerin 6 gündür birincilik için kıyasıya yarıştığı 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın kazananı Gürcistan ekibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle Harput Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 34. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. 18 farklı ülkeden 575 dansçı, performanslarını bu kez birincilik için sergiledi.

Bursa’da 6 gün boyunca hem Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hem de şehrin dört bir yanında en güzel gösterilerini Bursalılar için sergileyen ülke dansçıları, aynı zamanda dünyaya barış mesajı verdi. Yarışmanın son akşamında 575 dansçı, en güzel koreografilerini ülkelerine özgü kostümlerle jüri üyeleri ile izleyenlerin beğenisine sundu. Tüm ülkelerin 5’er dakikalık şovlarla jüri karşısında ter döktüğü yarışmanın kazananı ise Gürcistan oldu.

Dünyayı Bursa’da ağırladık

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın birincisine ödülünü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi. Başkan Aktaş, Uluslararası Bursa Festivali’nin ardından Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’yla Bursalıların yaklaşık 1,5 aydır kültür, sanat ve eğlence dolu günler yaşadığının altını çizdi. Bursa’nın hem nüfus yapısıyla hem de diğer ülkelerle olan kardeşlik bağlarıyla adeta Türkiye’nin kültür elçisi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Bursa, bu yıl 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti sıfatıyla Türki cumhuriyetlerin buluşma noktası oldu. Bu yıl 34. kez düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’yla da birçok dünya kentini Bursa’mızda ağırladık. Onlar Bursa’dan dünyaya barış mesajları verirken, bizler de konuklarımızı en iyi şekilde misafir ettik. 6 gün süren serüven sonunda bir birinci çıktı ama her zaman olduğu gibi kazanan yine dostluk, barış ve dünya toplumlarının kardeşliği oldu” şeklinde konuştu.

Etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere sponsorlara, BKSTV Başkanı Sadi Etkeser ve çalışanlarına teşekkür eden Başkan Aktaş, “Bu festivalin ana gayesi, barış ve kardeşliktir. Biz buradan Türkiye ve Bursa olarak, barıştan ve kardeşlikten yana olduğumuzu tüm dünyaya haykırıyoruz. Barış meşalesinin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş ve BKSTV Başkanı Etkeser, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer ile birlikte etkinliğin sponsorları Harput Holding, Erikli, Hayat Hastanesi, Sur Yapı Marka AVM ve Bursa Gastronomi Derneği temsilcilerine teşekkür plaketi verdi. Gecede tüm ülke ekipleri, Türk halk dansları ekipleriyle birlikte Bursa yöresi oyunları oynayarak seyircilere teşekkür etti.

Başkan Alinur Aktaş ile BKSTV Başkanı Etkeser, daha sonra yarışmada dereceye girenleri açıkladı. Yarışmada TÜRKSOY Özel Ödülü’nü Bulgaristan kazanırken, mansiyon ödülüne Macaristan layık görüldü. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda bronz Karagöz’ü üçüncü olan Özbekistan alırken, ikinci olan Kosova Gümüş Karagöz’ü ülkesine götürdü. Altın Karagöz’ü ise jürinin oylarıyla Gürcistan aldı. Başkan Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Etkeser, şampiyona ödülünü takdim ederek tebriklerini iletti.

Yarışmanın birincisi 5 bin avro, ikincisi 3 bin avro, üçüncüsü ise 2 bin avro para ödülünün sahibi olurken, mansiyon ve özel ödülüne layık görülen iki ülke ekibi ise bin avroluk para ödülü aldı.