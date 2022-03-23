İnegöl Belediyesi’nin İTSO ve Terziler Odası iş birliği ile bu yıl ilkini düzenlediği ve 250 girişimci kadının stant açarak yer aldığı Kadınlar Alışveriş Şenliği, Güner Sarıer konseriyle son buldu.

İnegöl Belediyesi’nin Ticaret ve Sanayi Odası ile Terziler Odası iş birliğinde bu yıl ilkini düzenlediği Kadınlar Alışveriş Şenliği, Pazar günü kapılarını açmıştı. Merpa Pazar yerinde 3 gün boyunca sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında açık kalan Alışveriş Şenliğinde; giyimden yeme içmeye, hediyelik eşyalardan el emeği ürünlere, organik gıda maddelerinden kozmetiğe pek çok alanda 250 dolayında kadın girişimci açtıkları stantlarla yer aldı. Alışveriş şenliğinin finali de açılış günü olduğu gibi coşkulu bir konserle yapıldı.

Ses sanatçısı Güner Sarıer, Alışveriş Şenliğinin finalinde sahne aldı. Şenlik alanında bulunan sahnede 18.00’da İnegöllü vatandaşlarla buluşan sanatçıyı hem alışveriş için gelenlere hem de stant açan kadınlar kalabalık bir grupla karşıladı. Eğlence dolu anların yaşandığı konserde, Güner Sarıer seslendirdiği şarkılarla coşkuya coşku kattı.

Belediye Başkanı Alper Taban da konsere katıldı. Hem alandaki girişimci kadınların stantlarını gezen hem de konsere katılan Başkan Taban, sahnede kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Bakan Taban, “Burada hanımefendilerin programa ilgi ve alakasını görünce bizler de çok mutlu olduk. Katılımlarınızdan dolayı ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Açılış günü aranızda olamadık ancak bugün hem stant açanlara hem gezmeye gelen vatandaşlarımıza bir selam verelim istedik. Bundan sonraki yıllarda etkinliğimizi sizlerden de alacağımız geri bildirimler neticesinde planlayarak daha güzel ve sağlıklı şekilde hayata geçireceğiz. Kıymetli sanatçımıza da bugün bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. Tüm hanımefendilere cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Bu etkinliği bizler İnegöl Belediyesi olarak Ticaret Sanayi Odası ve Terziler Odası iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Bir teşekkürü de onlara etmek istiyorum. Burada hem girişimciler hem esnaflar var. Bir ahenk içerisinde el birliği ile güzel bir organizasyonu tamamlamış oluyoruz bugün itibariyle” dedi.