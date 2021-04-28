Alanyurt sentetik sahanın yüzde 80’i tamamlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan ancak mevcut haliyle amatör maçların oynanması için gerekli şartları karşılayamayan futbol sahasında İnegöl Belediyesi’nin Spor Toto desteği ile hayata geçirdiği proje hızla ilerliyor. Soyunma odalarından idari binasına, aydınlatmalarına kadar her şeyi ile eksiksiz bir sentetik sahanın oluşacağı çalışmanın yüzde 80’i tamamlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, sahada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde Fatih Mahallesinde bulunan ancak standart ölçülere uymadığından amatör maçlarda kullanılamayan, aynı zamanda kullanım ömrünü de yitirmiş olan futbol sahasını yenilemek için 2020 yılı Aralık ayında çalışmalara başlamıştı. Spor Toto desteği ile soyunma odalarından idari binasına, aydınlatmalarına kadar her şeyi ile eksiksiz bir sentetik sahanın oluşacağı çalışmanın yüzde 80’lik bölümü tamamlandı.

Alanyurt sahası, yapılan çalışmayla profesyonel maçların da oynanabileceği 113x76 metre ebatlarında sentetik çim sahaya dönüşüyor. Aynı zamanda 400 kişilik tribünü, soyunma odaları, hakem odaları ve yönetim odasının bulunduğu bina, çevre aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile bölgenin çehresini de değiştirecek çalışmanın yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. 6 ayda tamamlanması hedeflenen proje hızla sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projede gelinen nokta hakkında bilgi alınırken, Başkan Taban sahanın yeni haliyle İnegöl gençliğine ve ilçe sporuna ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.