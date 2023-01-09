Akpınar Kavşağı’nda çalışmalar başladı

İnegöl Belediyesi, Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan Akpınar Kavşağında düzenleme çalışmalarına başladı. Kavşakta sinyalizasyon sistemi ile birlikte ortadaki dönel kavşak kaldırılacak. Bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Daha önce de çokça kez basına yansıyan bir kavşaktı burası. 1 aylık süre zarfında düzenlemeyi tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

İnegöl’ün daha önce de pek çok kez gündeme gelen Yenişehir Caddesi üzerindeki Akpınar Kavşağında düğüm çözülüyor. İnegöl Belediyesi, kavşakta Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile bir düzenleme çalışması başlattı. Burada ortadaki dönel kavşağın kaldırılarak sinyalizasyon sistemi kurulacağı açıklandı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulunarak çalışmaya ilişkin bilgiler verdi.

Çalışma hakkında açıklama yapan Başkan Taban, “Şu anda Yenişehir Caddesi üzerinde Akpınar kavşağındayız. Daha önce de çokça kez basına yansıyan bir kavşaktı burası. Burada bir kavşak düzenlemesi yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Lakin burası hem karayollarından izin gerektiren, beraberinde yine BOTAŞ boru hatlarının geçtiği bir merkez olarak da burayı ifade edebiliriz. Burada birtakım izinlerin alınması gerekliliği ve düzenlemelerin de ondan sonra yapılması gerekliliği ortadaydı. Tabi biz bu alanda Büyükşehir Belediyemizin de desteğini alarak onlardan işin sinyalizasyon kısmını tamamlıyor olacağız” dedi.

1 ayda tamamlanması hedefleniyor

Fen İşleri Müdürlüğünün yaklaşık bir haftadır yol ağlarında hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Başkan Taban, “Şu anda burada bir ekskavatör, 4 kamyon, 1 greyder ve 1 kazıcı olmak üzere çalışmaları başlatmış olduk. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde bir bütçe ile inşallah kavşakta çalışmamızı tamamlamak istiyoruz. Yaklaşık 1 aylık UKOME’den aldığımız bir iznimiz var. Bu süre zarfında da inşallah buradaki yol trafiğini de düzenli şekilde akışını sağlayarak burada çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Bu cadde üzerinde ciddi bir trafik olduğunu biliyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Sinyalizasyon uygulamasıyla da inşallah burada kazaların yaşanmadığı ve daha sağlıklı şekilde trafikte ilerleyebileceğimiz yapıya kavuşmuş olacağız. Çalışmayı Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle yürütüyoruz lakin tabi Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle kavşağı tamamlamış olacak. Arkadaşlarımız fiziki olarak alanda kazı ve düzenleme çalışmalarını yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyemizin sinyalizasyon ekipleri de trafik ışıklarıyla ilgili detay çalışmaları gerçekleştirecekler. Ben kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız çalışmayı bir an önce tamamlamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.