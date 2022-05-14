banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Akkılıç adı ve araştırma kültürü yaşatılıyor

12.’si yapılan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri sahiplerine verildi.

BURSA 14.05.2022, 09:22
Akkılıç adı ve araştırma kültürü yaşatılıyor

12.’si yapılan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri sahiplerine verildi.

Bursa araştırmalarını günışığına çıkarıp, araştırma kültürünü teşvik eden ödül organizasyonunun amacına ulaştığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bugüne kadar Bursa üzerine yapılmış 40 araştırmanın yayınlanarak kent belleğine kazandırıldığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç Ailesi ile birlikte 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü, kent belleğine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Bu yıl 12.’si yapılan Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü sürecinde, ödüle değer görülen araştırmaların sahiplerine törenle ödülleri verildi.

49 araştırmanın başvurduğu ödül sürecinde Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Tülin Vural Aslan, Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, Şafak Baba Pala, Yener Akkılıç ve Hacı Tonak’tan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucu belirlenen ödüller, Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle verildi.

Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Akkılıç ailesi adına Yılmaz Akkılıç’ın eşi Güner Akkılıç ile Yener Akkılıç da katıldı. Törende, “Bursa’nın Yetiştirdiği Bir Değer: Metin Güven (Hayatı, Sanatı, Eserleri)” başlıklı yüksek lisans tezi, Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü’ne değer görülen Melih Karagöz plaketini ve 5 bin TL’lik para ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız’ın elinden aldı.

Törende ayrıca Fatma Nur Özüpak, “Katılımcı Yaklaşımla Kültürel Rota Önerisi; Bursa Tarihi Kentsel Peyzajında Hisar Örneği” ve Oktay Kargül de “Tarihsel Kentlerde Turizm Yönetim Planı: Bursa Tirilye Örneği” başlıklı yüksek lisans tezleri ile Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Özel Ödülü’nü aldılar. Yılmaz Akkılıç’ın eşi Güner Akkılıç da, Seçici Kurul’a anmalık vererek teşekkür etti.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 12 yıldır düzenlenen Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri ile kent kültürüne değer katmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yılmaz Akkılıç’ın bu kentin kültürel birikimine çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten Başkan Erdem, “Onun vefatının ardından hem adını yaşatmak, hem de düşünsel mirasını sürdürmek istedik. Bu ödül geleneğinin başlatılmasının amacı buydu ve bugün görüyorum ki amacımıza ulaşmışız. Bu ödül organizasyonu sayesinde, 12 yıldır Bursa hakkında yapılmış araştırmalar günışığına çıktığı gibi, yeni araştırmalar için de bir teşvik olmuştur” dedi.

Bursa Araştırmaları Ödüllerine bugüne kadar yaklaşık 400 eserin başvurduğunu ve ödüle değer bulunan toplam 40 yapıtın Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi tarafından yayımlanarak okuyucu ile buluşturulduğunu belirten Başkan Turgay Erdem, “Muhteşem bir arşiv oluştu ve kent belleğine önemli bir katkı sağlanmış oldu. Ben ödül alan bütün katılımcıları kutluyorum. Kent kültürü ve tarihi için çok önemli bulduğumuz bu çalışmaya katkı sunan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu. Erdem, Yılmaz Akkılıç’ı sevgi ve özlemle andığını belirterek sözlerini tamamladı.

Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer değerlendirme sürecini anlatırken, ödüle değer görülen eser sahipleri de, yapıtlarını oluşturma öykülerini törene katılanlarla paylaştı. Akkılıç Ailesi adına konuşan Yener Akkılıç da, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törenin ardından, ödül alan ve yayınlanan eserler etkinliğe katılanlara armağan edildi. Eser sahipleri, kitapları katılımcılar için imzaladı. Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Başarı Ödülü’ne değer bulunan yapıtlar, Nilüfer Kütüphaneleri’nin titiz editörlüğü ile baskıya hazırlanıp yayınlanıyor. Ayrıca özel ödüle değer bulunan yapıtların da kitaplaştırılıp okuyucuya ulaşması sağlanıyor.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
20°
açık