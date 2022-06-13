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Akıllı Tavşan Momo Parkur AVM’ye geliyor
TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanı Akıllı Tavşan Momo, 18-19 Haziran 2022’de Parkur AVM’ye geliyor.
BURSA 13.06.2022, 13:46
TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanı Akıllı Tavşan Momo, 18-19 Haziran 2022’de Parkur AVM’ye geliyor.
Akıllı Tavşan Momo ve en yakın arkadaşı Yumi, eğlenceli maceralarını sergilemek ve arkadaşlığın sihirli dünyasını paylaşmak için çocuklarla Parkur AVM’de buluşuyor. 18-19 Haziran 2022’de Parkur AVM’ye gelen çocuklar Akıllı Tavşan Momo ile dans edecek, şarkılar söyleyecek, muhteşem sahne gösterilerini izleyecek.
Yaz tatilinin başladığı hafta sonunda çocuklara armağan olan etkinlik ücretsiz olacak.