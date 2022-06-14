Akıllı depoların inovatif markası ÜÇGE DRS, Win Eurasia’da

ÜÇGE DRS, Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen ve her yıl onlarca endüstri profesyonelinin bir araya geldiği, Avrasya’nın lider sanayi fuarı WIN EURASIA’da, tam otomatik depo çözümleri ve yeni nesil akıllı teknoloji “Otomatik Dikey İstifleme Sistemi-ODİS” ile yer aldı.

Yenilikçi depolama çözümleri anlayışı ile hizmet veren ÜÇGE DRS Depo Raf Sistemleri; lojistik, perakende ve sanayi sektörleri için depo raf sistemleri ve robotik depolama çözümleri ile dünyanın önemli tedarikçileri arasında yer almaktadır. Üretim ve teknoloji gücü ile global bir marka olan ÜÇGE DRS, bu yıl “Endüstriyel Dönüşüm” teması etrafında şekillenen WIN Eurasia’daki standında; 46 yıllık köklü geçmişi, ileri teknoloji yatırımları ve sektöre büyük katkı sunan depolama çözümleri ile ziyaretçilerini ağırladı.

Başarılı geçen fuarda gerçekleştirdikleri önemli görüşmelere ve gelecekte büyük projelere imza atmaya devam edeceklerine vurgu yapan ÜÇGE DRS Robotik Yönetmeni Tunçer Yıldız fuarı şöyle değerlendirdi;

“Depolama ve lojistik sektöründen pek çok önemli profesyonel isim ile bir araya gelme fırsatı bulduğumuz WIN Eurasia’da, depolama sektörüne yön veren ileri teknoloji gücümüzle, yenilikçi ürün ve çözümlerimiz ile ön plana çıktık. ÜÇGE DRS olarak, Endüstri 4.0’a uyumlu yatırım planlayan tüm sektörlerde öne çıkan hızlı, sorunsuz ve entegre hizmet beklentilerini; Tam otomatik, yüzde yüz yerli, akıllı depo çözümleri Asrs Paşa, Multipal ve Odis ile karşılıyoruz. Ayrıca mobil raf Mobipal ve mekik AUTOPAL yarı otomatik sistemlerimiz ve de manuel depolarda dijital takip sağlayan, görüntü işleme yazılımlarımızla, artan maliyetlere karşın azalan metrekareler için rekabetçi çözümler üretiyoruz. Tüm bunların yanında, sanayinin ve lojistiğin birçok aşamasında ihtiyaç duyulan cep depolar ve sarf malzemelerin yönetimi için geliştirdiğimiz yerli ve özgün çözüm, tam otomatik dikey istifleme sistemi Odis ile de fark oluşturuyoruz. Depolama ve lojistik alanında anahtar teslim projeler üreten, yüzde yüz yerli sermayeli ve dünyanın sayılı firmalarından biri olarak bu gücümüzü, bu büyük buluşmada gördüğümüz ilgi ile bir kez daha hissettik ve gururlandık. Toplamda dört gün süren fuarın başından sonuna kadar yoğun görüşmeler gerçekleştirdik ve ÜÇGE DRS Ekibi olarak pek çok işbirliği fırsatları ile döndük.” dedi.

ÜÇGE DRS, hayata geçirdiği depolama sistemleri ile hem yurt içinde hem de yurtdışında tüm sektörlerin gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üretiyor. Geçmişinde ‘Türkiye’nin ilk tam otomatik akıllı depo sistemlerini üretmek, halen tek yerli üreticisi olduğu mobil depo sistemlerini geliştirmek’ gibi pek çok önemli ilkleri gerçekleştirip, sektörün hizmetine sunan ÜÇGE DRS; geleceği şekillendirecek çalışmalarına hızla devam ediyor.