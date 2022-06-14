Akademilerde ‘Katılım Belgesi’ sevinci

Bursa’nın kültür-sanat hayatına renk katan etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nin Edebiyat ve Düşünce Akademisi ile Editörlük ve Yazarlık Akademisi programları ‘Katılım Belgesi’ töreni ile son buldu.

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, 2022 yılını yoğun programlarla geçiriyor. Kültür-sanat faaliyetleriyle şehir hayatına önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi, Bursalıları edebiyat ve düşünce insanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 12 Şubat 2022’de başlayan Bursa Edebiyat ve Düşünce Akademisi programı çerçevesinde; Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Senail Özkan, Hüseyin Rahmi Göktaş, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Doç. Dr. Turgay Anar, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Dr. Özgür Taburoğlu, Nevzat Çalıkuşu, Zeki Bulduk, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Prof. Dr. Ömer Türker ağırlandı.

Editörlük ve Yazarlık Akademisi ise şair ve yazar Ali Ayçil yönetiminde gerçekleşti. Akademi, “Editör olmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli, iyi bir editör hangi özelliklere sahip olmalı, editör gözüyle nitelikli yazı veya kitabın özellikleri nelerdir, editör yazıyı veya kitabı nasıl ele alır, yazı yazmanın püf noktaları nelerdir?” şeklindeki sorular ekseninde devam etti. Prof. Dr. Ali Utku, Ömer Erdem, Furkan Çalışkan, Hamdi Akyol, Mehmet Erte, Prof. Dr. İsmail Kara, Beşir Ayvazoğlu, Selahattin Özpalabıyıklar, Fahri Aral, Güray Süngü, Sabri Koz ve Melike Günyüz, 12 haftalık programın ayrı ayrı misafiri oldu.

Hem Editörlük ve Yazarlık Akademisi hem de Edebiyat ve Düşünce Akademisi programlarına düzenli devam edenlere ‘Katılım Belgesi’ verileceği duyurulmuştu. Buna istinaden 12 hafta sonunda Edebiyat ve Düşünce Akademisi’ne sürekli katılım sağlayan 25 kişi ile Editörlük ve Yazarlık Akademisi’ne sürekli katılım sağlayan 80 kişiye sertifikaları törenle verildi.

Sertifika törenine iştirak eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, katılımcılarla bir süre sohbet etti. Yıldız, “Programın çok verimli ve faydalı olduğunu ifade ettiler. Bursa, her alanda olduğu gibi kültür-sanat alanında da nitelikli işler yapıyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğumuz 2022 yılının daha farklı ve dolu içerikle geçtiğini hissediyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’mızı özverili çalışmaları için tebrik ediyorum” sözleriyle programı özetledi.