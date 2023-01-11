Akademik ve idari personele ilk yardım eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün Türk Kızılay ile birlikte organize ettiği “İlk Yardım Eğitimleri” tamamlandı. Eğitimlere akademik ve idari personel yoğun ilgi gösterdi. BUÜ Öğretim Üyesi ve Türk Kızılay Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Egemen Dere ile Sağlık memuru ve Kızılay Eğitici Eğitmeni Güner Atagenç’in sunumları ile yapılan eğitimlerde, ilk yardım konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Programın ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. BUÜ İSG Koordinatörü Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, ilk yardım eğitimlerinin sadece bireysel anlamda değil, kurumlar için de hayati önem taşıdığını vurguladı. Yamankaradeniz, yakın gelecekte ilk yardım eğitimi alan personel sayısını hızlıca arttırmak istediklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.