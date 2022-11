AK Partili kadınlar Türkiye yüzyılı için hazır

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapan il ve ilçe kadın kolları başkanları buluştu.

Bursa Merinos AKKM’de düzenlenen buluşmaya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ve kuruluşundan bu yana AK Parti Bursa il ve ilçe kadın kolları teşkilatlarında görev yapmış başkanlar katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, Türkiye Sevdalısı AK Partili kadınlar olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partilerinin Türkiye’nin önüne serdiği her alanda güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda durmadan çalıştıklarını söyledi. Durmaz, AK Parti teşkilatlarının en önemli güç kaynağı olan birlik ve beraberlik içerisinde gerek projeleri gerekse de saha çalışmaları ile ilkleri gerçekleştirdiklerini anlatarak, her dönemde olduğu gibi yine AK Teşkilatların lokomotifi olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, Türkiye çapında örnek gösterilen ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ ziyaretlerinde ve diğer saha çalışmalarında AK Kadınların gösterdikleri çaba ve yine örnek gösterilen çat kapı ziyaretleri için teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Kadın kollarının her dönemde teşkilatlarının itici gücü olduğunun altı çizen Başkan Gürkan, hep birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde Türkiye yüzyılı vizyonu yolunda üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatlarının, Türkiye’nin en büyük sivil toplum hareketlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Türkiye sevdalısı kadınlarımız, ülkemizin gücüne güç katan her hamlenin yanı sıra 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bu süreçte karşımıza çıkan her türlü engelleme ve hatta ihanet çabasına karşı dimdik durmuş, her alanda güçlü Türkiye hedeflerimizin en büyük destekçisi olmuştur. Şimdi de Bursa’daki Türkiye sevdalısı AK Kadınlar olarak, üye ve vatandaş ziyaretlerimiz, sandık kurullarımızla toplantılarımızla 2023 zaferimiz için aralıksız çalışıyoruz. Türkiye’nin güçlü geleceğini kadınlarımızın tertemiz emekleriyle kuracağımıza inancımız tamdır” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’de AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğuna dikkat çekerek, bu anlayışın güzel bir örneğini daha hep birlikte sergilediklerini söyledi. Toplantıda söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da partilerine ve hedeflerine verdikleri desteklerden dolayı her dönemden kadın kolları teşkilat üyelerine teşekkür etti.