AK Partili Esgin: "Türkiye muhalefetinin talihsiz hezeyanlarını milletimiz asla unutmayacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, deprem üzerinden siyaset yapan muhalefete sert çıkarak, "Türkiye muhalefetinin talihsiz hezeyanlarını milletimiz asla unutmayacak" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ve Şanlıurfa ile Adıyaman’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı zor dönemlerde vatandaşları hayata bağlamak için devletin her şeyi yapmanın gayretinde olduğunu ifade eden Esgin, özellikle depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren başta sağlık ve barınma olmak üzere yapılanları şu sözlerle sıraladı:

"Bölgede 71 ilimizden 2 bin 313 tabip, 4 bin 22 uzman tabip, 18 bin 389 diğer sağlık personeli, 5 bin 37 UMKE, 6 bin 436 destek personeli olmak üzere toplam 36 bin 197 personel görevlendirilmiştir. 10 ilde halen kadrosu bulunan personelle birlikte bölgede toplam 150 bin personelimiz görev yapmaktadır. Depremin yaşandığı tüm illere ilgili bakanlıklarımızca çok sayıda personel, yönetici, psikososyal destek elemanı görevlendirilmiştir."

Yerel yönetimlerin AFAD koordinasyonunda bölgenin altyapısı, restorasyonunun yanı sıra sahra hastaneleri dahil birçok yatırım ve sosyal yardımın ulaşmasında önemli rol oynadığını hatırlatan Esgin, "AK Parti Grubu milletvekillerimizin hemen tamamı depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılmasına katkı sağlamış, bakanlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda bir an olsun bölgeden ayrılmayarak vatandaşımızın yanında olmuşlardır. 20 yıllık iktidarımız boyunca sağlık altyapımıza yapmış olduğumuz yatırımların ne kadar önemli olduğunu son yıllarda yaşadığımız felaketlerde açık ve net olarak görmekteyiz. Son 20 yılda 750’si hastane olmak üzere 4 bin sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açtık. Son dört yıl içerisinde 20 şehir hastanesi yaptık, 13 şehir hastanesini daha yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafında depreme dayanıklı olarak yaptığımız hastane yatırımları karşısında Türkiye muhalefetinin talihsiz hezeyanlarını burada serdetmeyeceğim" dedi.

"Bursa’da sismik izolatörlü yeni hastaneler yaptık"

Bursa’da 17 ilçenin tamamında hastaneleri yenilediklerini ifade eden Esgin, "Bursa Şehir Hastanesini yaptığımızda depremsellik analizi kötü olan eski hastanelere sadece muhalefet etme adına yapılan kutsama siyasetini de bu milletin unutmayacağını ifade etmek istiyorum. 859 sismik izolatörüyle Bursa Şehir Hastanemiz Covid sürecinde amiral gemimiz oldu. Kısa bir süre içerisinde hizmete açacağımız 923 sismik izolatörüyle Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemiz adeta 2’nci bir şehir hastanesi olarak hizmet verecektir" diye konuştu.

20 yılda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştirildi

"Türkiye’nin deprem riskini göz önüne alarak sağlıklı şehirler inşa etmek için yirmi yılda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ marifetiyle 20 yılda 1 milyon 170 bin yeni konut yaptık, 81 ilimizde 250 bin konutun dönüşüm süreci devam ediyor" diyen Esgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son bir yıllık süreç içerisinde yaşadığımız felaketlerde milletimizin yanında olmaya devam ettik; deprem, sel, yangın. Bakın son birkaç yıl içerisinde 43 bin 179 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. Devlet-millet el ele vererek daha önce yaptığımız gibi Anadolu’yu yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden yükselteceğiz, inşa ve ihya edeceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizde toplamda 420 bin 325 konut, 143 bin 261 köy evini yapacağız. 2035’e kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek bir bina, tek bir konut, tek bir iş yeri kalmayacak şekilde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte bizler AK Parti olarak Türkiye’mizden, idealimizden ve kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."