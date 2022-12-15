AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na Rüştü Maviçiçek tayin edildi

AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nda bayrak değişimi yaşandı. Rüştü Maviçiçek, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan’dan mazbatasını alarak görevine başladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, görevini devreden ilçe gençlik kolları başkanı Ülhak Eyin’e teşekkür ederek, "AK Parti’de görevlere bir bayrak değişimi olarak bakılıyor. İki dönem Yıldırım’da ilçe gençlik kollarında yöneticilik yaptıktan sonra il gençlik kolları yönetiminde de bulunan Rüştü Maviçiçek kardeşimiz de devraldığı emanetini daha yukarılara taşıyacak çalışmalar yapacaktır" dedi

Temiztürk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın paylaştığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz. Her alanda güçlü, kalkınmış, dünyada söz sahibi bir Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda AK Gençlik olarak emin adımlarla ilerliyoruz ve ilerlemeye hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.