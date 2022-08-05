AK Parti tüm teşkilatlarıyla Mudanya’da

’100 günde Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’ hareketinde AK Parti Bursa Teşkilatları ve Bursa Milletvekilleri, çalınmadık kapı, dokunulmayan gönül kalmayacak sloganıyla Mudanya’da vatandaşlarla bir araya geldi. Mudanya’nın 47 mahallesinde vatandaş ziyaretlerinin gerçekleştiği programda Bursa milletvekilleri, esnafla sohbet ederken, kadın kolları ise evlere misafir oldu.

Program başlangıcında Mudanya’nın AK Parti için büyük önem taşıdığının altını çizen Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz, üçüncü gününde olduğumuz “Yüz Yüze Gönül Gönüle” programına Mudanya’dayız. Evvelsi gün başladığımız program itibariyle kısmetse bütün Bursa’mızın bin 58 mahallesinin hep beraber teşkilatlarımızla, ve özellikle de kadın kollarımızla beraber aile ziyaretlerimizi de yaparak bu programı sürdürmeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımıza hasbihal etmek, onların kalplerini dinlemek, onlarla beraber önümüzdeki süreci yönetmek adına bu istişare sohbetlerini ve mahalle ziyaretlerini yapıyoruz. Çünkü 20 yıldan beri yapmış olduğumuz şey vatandaşımızı dinlemek. Vatandaşımızın bize yönetmiş olduğu sorunları dile getirip onlara çözüm bulmanın derdinde olduk. Bundan sonraki süreçte de bunu yapmanın gayretinde olacağız. Biz her yapmış olduğumuz hizmetle gurur duyuyoruz. Çünkü derdimiz taş taş üstüne katmak. Muhalefetin yaptığı gibi yapmış olduğumuz hizmetlere onların taş koymasını engellemek. Çünkü onların tek yaptığı şey bizim hizmetlerimize taş koymak onlara engel olmak. Hakikaten bütün dünyanın ekonomik bir sıkıntıdan geçtiği, ekonomik savaştan geçtiği bir dönemde bile biz sahada vatandaşımızı nasıl rahatlatabiliriz, onun sorununu nasıl çözebiliriz? onun derdiyle uğraşıyoruz. Vekillerimiz meclis açılana kadar Cumhurbaşkanımızın bizlere tavsiyesiyle inşallah bu istişarelerin ve mahalle ziyaretleri sonucunda raporlarla, yapmış oldukları saha analizleriyle genel merkezimize önümüzdeki 2023 seçimlerine nasıl güzel hazırlanabiliriz onun derdinde olacağız. Yirmi yıldır bizim en büyük kazancımız vatandaşımızın bize söylemiş olduğu şeylere kulak vermek. Onları dinleyerek çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mudanya bizim için özel bir yerdir. Mudanya’nın üzerinde biraz daha sahalara farklı bir şekilde çalışacağız. 47 mahallemizin her sokağına girmeyi dert ediyoruz. Amacımız bu. Vatandaşlarımızla böyle bir araya gelerek, daha samimi bir ortamda bir meydan buluşması yaparak bugünün çalışmasını bitirmeye çalışıyoruz. İnşallah 1 Ekim’e kadar sürecek olan bu program neticesinde Mudanya’nın bizlere sahip çıkacağını ümit ediyoruz. İnşallah cumhurbaşkanımızın umut ettiği, bizlerden murat ettiği şekliyle bu çalışmalarımızı nihayete erdirir, önümüzdeki meclis sezonu başladığında da güzel Bursa’dan güzel haberlerle çalışmalarımızı nihayete erdirmiş oluruz” dedi.

Çok daha güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz

Gerçekleştirilen programda kadınların büyük etkisinin olduğunu ve AK Parti’nin kadın hareketi olduğunu vurgulayan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Çok güzel bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk gün Gürsu’daydık. Bugün de Mudanya’dayız. Kadın kolları başkanımız, il kadın kolları başkanımız, genel başkanımızla, ilçe başkanımızla inşallah kapı kapı, hane hane vatandaşlarımızla hasbihal edeceğiz. Tabii Genel Merkez Kadın Kolları olarak da biz 81 ilde ‘Kadınlarla Büyük Türkiye’ yolunda diyerek AK Kadınlarımızla sahada olacağız. Bursa’da da aynı şekilde. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalmadık kapı, dokunmadık yürek, bırakmayacağız inşallah. Çünkü AK Parti aynı zamanda bir kadın hareketi. Biz biliyoruz ki daha güçlü Türkiye’yi kadın erkek omuz omuza birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Ve daha güçlü Türkiye’yi inşa etmek için de gece gündüz canla başla çalışmaya hazırız. Hem kadınlarla hem erkeklerle hem de gençlik kollarımızla beraber inşallah bunun startını da Bursa’dan vermiş olduk. Tüm illerimizde de bu çalışmalar var. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Daha güzel günler, daha iyi günleri hep beraber inşa edelim diye arzu ediyoruz” diye konuştu.