AK Parti Osmangazi engelli vatandaşları unutmadı

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı kahvaltı programı düzenledi.

Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Rıdvan Güler, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcıları Zakir Barutçu ile Filiz Yılmaz, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

"Önemli olan kafalardaki engelin kalkması"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Engelli vatandaşlarımız için yapılan hizmet ve çalışmaların, bir lütuf değil, bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. İnsan eşref-i mahlukattır. Bana göre, bedensel noksanlık veya yetkinlik eksikliği, engellilik değildir. İnsanlık değerlerinden ve vasıflarından yoksun olan kişiler Asıl engellidir. Düşeni kaldırmıyor, aksine bir de siz vuruyorsanız işte asıl engellilik budur. Komşunuz açken siz tok yatıyorsanız engellilik budur. Birisinin dedikodusunu yapıp, iftira atıyorsanız engellilik budur. Bugün bir arada olduğumuz özel gereksinimli kardeşlerimiz, insandan da üstündür ve bir melektir. Çünkü onların hiçbir düşene vurduğunu görmezsiniz. Birine hakaret ettiğini, iftira attıklarını görmezsiniz. Onlar sadece ve sadece insan olarak dünyaya gelmiş olan bir eşref-i mahlukattırlar ve hepimize emanet olan cennet ehli kimselerdir. Rabbim hepimizin zorunu kolay etsin. Eksikliğini tamam eylesin. Önemli olan kafalardaki engelin tamamlanmasıdır. Bizler, insanlara yararlı olmak insanların hayat standartlarını geliştirmek adına yola çıkan bir davanın ve partinin mensupları olarak engelli vatandaşlarımız için şimdiye kadar sayısız hizmet yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

"Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun madenleridir"

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti olarak insana verdiğimiz değeri 20 yıldır her alanda gösterdik. Tüm insanlarımızı sevdik, kucakladık. Dezavanjlı dediğimiz guruplara, poz,itif ayrımcılık tanıdık. En büyük engel sevgisizliktir ve hoşgörüsüzlüktür diyerek, engelli vatandaşlarımızı hayatımızın merkezine koyduk. AK Parti varsa engel yok, ilkesiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çerçevede özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi sayımızı 2 bin 864’e, burada öğrenim gören öğrenci sayımızı ise 384 bine çıkardık. Ağır engeli olan vatandaşlarımızın annelerine 5 yıl erken emekli olma imkanı tanıdık. Özel gereksinimli kamu memurları için kolay emeklilik imkanı sağladık. 2020’den 2023’a kadar özel gereksinimli bireylere yönelik geliştirecek politika ve hizmetlere yön vermesi amacıyla ‘Engelsiz Vizyon’ belgesini hazırladık. Engelli vatandaşlarımızın daha nitelikli işlerde istihdamını destekledik. Kamu ve özel sektörde işe yerleştirilen engelli vatandaşlarımızın sayısını 420 bine ulaştırdık. Dünyada ilk olarak engelli kamu personeli seçme sınavını başlatıp, 2010 yılında ilk kez evde sağlık hizmetini sunduk. Engelleri kaldırarak eğitimde eşitliği de sağlamış olduk. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını güzelleştirecek ve kolaylaştıracak hizmetlerimizi her zaman sürdüreceğiz. Özel gereksinimli bireylerimizi, toplumumuzun madenleri olarak görmeliyiz” diye konuştu.

"Yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanındayız"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak yılın 365 gününü engelliler günü olarak kabul ettiklerini ifade ederek, “3 Aralık tarihi, Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmiş. Osmangazi Belediyesi olarak bizler sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yatırımlar yapıyor, hizmetler üretiyoruz. Mavide engel yok, hipoterapi, sevgi izi, engelsiz koro, engelsiz bahçe, engelsiz şefler, oryantiring, mutlu bir günü paylaş ve engelleri aş, hayatımızdaki ilkler ve eğlence engel tanımıyor gibi başlıklar altında gerçekleştirdiğimiz projeler ile engelli vatandaşlarımızın yanın olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) 17 yıldır engelli vatandaşlarımızın hizmetinde. Türkiye’de sosyal belediyeciliğin zirvesi olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hizmete açtık. Zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet veren OBAM’ı bu merkezimize taşıdık ve engelli vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet sunuyoruz. Sadece sosyal etkinlikler ile değil, gerçek ihtiyaçlarını görüp o ihtiyaçları gidererek engelli vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Onlar konuşur biz yaparız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Filiz Yılmaz da yaptığı konuşmasında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle farkındalıklarımızın arttığı günler diliyorum” dedi.

Kahvaltı programı sonunda ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye hediye edildi.