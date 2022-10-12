AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin: "Oyunlarını bozduk"

TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, "Hekim ve sağlık çalışanlarımızla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışan muhalefet anlayışının oyununu bozduk" dedi.

Bursa’da düzenlenen Sağlık-Sen Bursa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu’na katılan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, "2007’deki e-muhtıradan başlayan, parti kapatma davaları, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz hain darbe girişimi, 6-7 Ekim olayları, 13 Ağustos finansal ve ekonomik terör saldırısı ve sonrasındaki süreçte aslında millet olarak biz, vesayet odaklarına ülkeyi teslim etmeyi hedefleyen bu odaklara karşı büyük bir mücadele ortaya koyduk ve devlet-millet ele ele bu noktaya geldik. Vesayet odaklarıyla yapmış olduğumuz mücadelede Memur-Sen her daim milletimizin ve değerlerimizin yanındaydı" dedi.

Başörtüsü tartışması konusuna da değinen Esgin, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı’nın başörtüsü üzerinden ortaya koyduğu bir tartışma konusu var. Oysaki, geçmişte ne sıkıntılar çekilmişti. Bu sıkıntılar çekilirken hiçbir zaman sorunun çözümü değil, parçası olmayı kendilerine görev edinenlerin o zaman bu söyledikleri hiç akıllarına gelmedi. Vesayetle olan mücadelemizde hak ve özgürlükler bağlamında milletimizle el ele tüm sorunları aştık, bugünlere geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve dik duruşu sayesinde bu sorunu hallettik. Kamuda, üniversitelerde başörtüsü ile ilgili sorunu tamamen gündemden kaldırmış olduğumuz günlerde bu konuyu gündeme getirenlerin samimiyetsizliği milletin gözünden kaçmaz. Milletin değerleriyle meselesi olanların, milletin değerleri üzerinden yaptıkları mühendisliğe millet dersini verir. Bizim bu konuda duruşumuz dün ne ise, bugün de yarın da aynı şekilde olacaktır."

"Türkiye’de son 5 yılda 20 şehir hastanesi yapılarak 30 bin yatak sisteme kazandırıldı"

Muhalefetin, hekim ve sağlık çalışanlarıyla vatandaşı karşı karşıya getirme anlayışına da dikkat çeken Esgin, "Türkiye’de siyasetin geldiği noktayı ifade etmek açısından talihsiz bir yaklaşımı vurgulamak durumundayım. Salgın sürecinde dünya genelindeki parlamentolarda ’Hastaneler niçin yapılmadı?’ diye soru önergeleri verilirken, biz de bir ucundan tutarak bu ülkede hastanelerin niçin yapıldığını sorgulayan bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıya kaldık. Gözü dönmüş bir muhalefet anlayışı yapılan hastaneleri tartışmaya açma hezeyanını yaşadı. Türkiye’de son 5 yılda 20 şehir hastanesi yapılarak 30 bin yatak sisteme kazandırıldı. Küresel salgında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Bu senaryo başarılı olamayınca yeni ve tehlikeli bir senaryoyu sahneye koymak istediler. Hekim ve sağlık çalışanlarıyla vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek istediler. Hekim ve sağlık çalışanlarımızın idari ve mali haklarındaki düzenlemeleri yapmakta olduğumuz süreçte, ortamı enfekte edecek provokasyonlarında da başarılı olamadılar. Yaptığımız düzenlemeyle kamuda çalışmayı cazip hale getirerek, binlerce hekimin kamuya dönüşüne imkan sağladık. Sadece fiziki altyapıyı iyileştirmekle kalmayıp, çalışanlarımızın idari ve mali haklarının da her zaman yanında olduk. Bizim yeknesak bir yapımız var. Hekimiyle, hemşiresiyle, sağlık çalışanlarıyla sağlık sistemimiz bir bütündür. En başarılı olduğunuz alanda istediğiniz kadar iyi hastaneler, fiziki mekanlar yapın, sağlık altyapısını iyileştirin ama eğer hastalarla, vatandaşımızla, hekim ve sağlık çalışanları arasındaki barış bozulursa sağlık sisteminde yapılanların bir anlamı kalmaz. Bütün başarılar bir noktada gölgede kalmış olur. Bu kadar kötü, talihsiz ve tehlikeli yaklaşımları görmüş ve mücadele eden bir arkadaşınız olarak bunları paylaşıyorum. Tabip odalarında, yönetim kurullarında görev yapmış olan bir hekim olarak meslek örgütlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir veya iki siyasi partinin arka bahçesi olmuş, sorunların çözümünde değil, bir parçası olarak ideolojik ve fraksiyonel yapıların hamisi haline gelmiş, Türkiye’nin üniter bütünlüğüne karşı söylemlerin sığınağı haline gelmiş meslek odalarını da kabul etmediğimizi ve bunların gerçek meslek odası kimliğinden uzaklaştığını da bu vesileyle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.