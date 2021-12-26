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AK Parti kadroları Bursa’da sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmıyor

AK Parti Bursa il ve ilçe teşkilatları, milletvekilleri ile birlikte tam kadro düzenledikleri saha çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin her noktasında sürdürülen temaslarla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyada yaşanan ve mücadelesi sürdürülen korona virüs salgını ile birlikte etkileri küresel çapta görülen ekonomik pandemiye karşı alınan tedbirler ve sürdürülecek çalışmalar Bursa halkına anlatılıyor.

BURSA 26.12.2021, 14:07
AK Parti kadroları Bursa’da sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmıyor

AK Parti Bursa il ve ilçe teşkilatları, milletvekilleri ile birlikte tam kadro düzenledikleri saha çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin her noktasında sürdürülen temaslarla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyada yaşanan ve mücadelesi sürdürülen korona virüs salgını ile birlikte etkileri küresel çapta görülen ekonomik pandemiye karşı alınan tedbirler ve sürdürülecek çalışmalar Bursa halkına anlatılıyor.

AK Parti Bursa teşkilatları, düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri saha çalışmaları ile Bursa halkıyla biraraya gelerek, Bursa ve Türkiye’nin geleceği için hedefleri ve yapılan çalışmaları anlatıyor. İl ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra Milletvekilleri ile belediye başkanlarının da katılımlarıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarında Bursa halkının talepleri, şehir için atılacak adımlar yerinde ve zamanında tespit edilerek notlar alınarak, gerekli müdahaleler yapılıyor.

Son olarak AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan önderliğinde 17 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerle mahalle mahalle gezilerek, vatandaşlarla hasbihal edildi. Yerelde ve geneldeki çalışmalar ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya çıkarılan yeni ekonomi vizyonu ve ülke genelindeki proje ve çalışmalar anlatıldı. AK Parti Teşkilatları’nın gücünü milletinden alan, yönetim anlayışının merkezine aziz milletini koyan hizmet anlayışı ile partilerinin kuruluşundan bu yana gün geçtikçe artan bir güvenle yoluna devam ettiğini belirten Davut Gürkan, “Çok şükür ki aziz milletimizin davamıza olan güveninden aldığımız güçle ülkemizin önüne serdiğimiz ‘Güçlü Türkiye’ vizyonu yolunda, her koşulda sağlam adımlarla ilerleyebiliyoruz” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen salgının küresel ekonomiyi de derinden etkilediğini vurgulayan Başkan Gürkan, döviz kurlarında yaşanan psikolojik dalgalanmanın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın somut önerileri ve ayakları yere basan ekonomi modeliyle birlikte önüne geçildiğine işaret etti. AK Parti Hükümetleri’nin yaşamın her alanında ortaya çıkarılan sağlam ve ileriye dönük politikalarla Türkiye’nin geleceğini inşa ettiğine vurgu yapan Gürkan, “Türkiye, gücünü pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen bu dönemde de göstermiştir. Pandemi sürecinde halkın her kesimine, sanayiciye, ihracatçıya, ticaret erbabına ve üreticilerimize yerinde ve zamanında verilen destekler, üretimin ve ihracatın rekor seviyelerde devam etmesini sağlayarak, tüm dünyadaki pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen Türkiye’de ekonomik göstergelerin istenilen düzeyde seyredebilmesini sağlamıştır. Son dönem de yine Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde işçi ve işverenin yüzünü güldüren maaş düzenlemeleri ve hayata geçirilen ürünlerdeki fiyat düzenlemeleri çalışmaları hükümetimizin milletini hiçbir kriz karşısında ezdirmeyeceğinin güçlü göstergesidir. Ülkemiz, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma, küresel gelişmişlik düzeyinde en üst sıralara çıkarma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Bursa’da ve Türkiye genelinde yatırım hamlelerinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Hem halkımızın nabzını tutmak, hem de sahayı görmek üzere milletvekillerimizle birlikte ve teşkilatımızla birlikte sahaya indik. Onlarla beraber esnafımızla sohbet edip, onlarla istişarelerde bulunuyoruz. Türkiye’nin gündeminde çok farklı bir hava esmeye başladı. Bu moral ve motivasyonun sahada hem vatandaşlarımıza hem de esnafa olan yansımalarını müşahede ediyoruz. Türkiye üzerine yapılmayı istenen oyunların ne olduğunu vatandaşımızın gördüğünü müşahede etmiş olduk. Önümüzdeki süreçte de bu yeni ekonomik modelin de sahaya yansımaları yavaş yavaş görmeye başlamış olacağız ki bu kanaatte de vatandaşlarımızın olduğunu görmek bizim için sevindirici bir durum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yeni ekonomik modelle daha güzel neticeler daha güzel sevindirici haberler alacağımıza inanıyoruz."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla beraber yeni bir ekonomik modele geçiş yaptı. Bu üretime dayalı faizin düştüğü ihracatın arttığı bir ekonomi modeli ve dolayısıyla bir süreç içerisindeyiz. Bizim ümidimiz işte birkaç gün öncesinden bu yana görüldüğü gibi dolardaki büyük artışın bir şekilde geriye döndüğünü önümüzdeki günlerde de bunun istikrar kazanacağını ve stabil bir hal olacağını düşünüyoruz. Bunun yansıması bundan sonraki süreçte inşallah çarşıya pazara sokağa da yansıyacaktır. Her kritik aşamada her kriz anında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik potansiyeli ortaya çıktı. Dövize endekslenen mevduatla birlikte bu anlamda dolardaki bir düşüş başladı. Bunun tabi süreç içerisinde fiyatlara da yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.

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