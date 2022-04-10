AK Parti Bursa milletvekilleri sahuru öğrencilerle yaptı

AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Mustafa Esgin ve Ahmet Kılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin evlerinde sahur yaptı. O anları vekiller sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenim gören gençlerin misafirleri AK Partili milletvekilleri oldu. Bursa’nın Görükle ilçesinde kalan Emil, Kadir, Fuat, Seyfettin, Doğukan, Ali, Necmettin, Bayram Ali ve Harun, isimli öğrenciler milletvekilleriyle yaptığı sahurla imsak vaktini bekledi. Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yumurta pişirdiği fotoğrafın altına “Bir başkadır öğrenci kardeşlerimizle sahur. Hazırlıklarımız tamam” ifadelerini kullandı. Refik Özen ise öğrencilerle yaptığı öz çekimde, “ En güzel menemeni biz yaptık” yorumunda bulundu. Mustafa Esgin, “ Öğrenci kardeşlerimle imsak vakti” diye paylaşım yaptı.

Ahmet Kılıç da sosyal medyadaki sayfasına “Bu gece öğrenci kardeşlerimizin sahur sofrasında misafir olduk. Öğrenci evinde sahurun tadı bir başka” yazdı.