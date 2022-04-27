AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte sürdüreceğiz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarının düzenlediği iftar programlarında teşkilatları ile biraraya gelmeye devam ediyor.

Son olarak AK Parti Orhangazi İlçe Başkanlığı’nın teşkilatına yönelik olarak düzenlediği iftar programına katılan Başkan Gürkan, burada ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Nadir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yavuz, Kamil Bayramiç, ilçe koordinatörleri, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın açılış konuşmalarının ardından söz alan Başkan Gürkan, 20 yıldır hizmetleri ile Türkiye’ye adeta çağ atlatan bir dava hareketinin temsilcileri olarak birarada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tek derdi millete hizmet olan AK Parti teşkilatlarının bu yoldaki birlik ve beraberliklerinin çok güzel bir örneğini daha hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Davut Gürkan, “Bu güzel tablo, Türkiye’nin geleceği için birlikte atan bu kalpler yarınlara her anlamda daha refah bir ülke bırakacaktır. 20 yıldır yaptığımız gibi aziz milletimize yakışır daha nice hizmetlerle davamızla birlikte yoluna baş koyduğumuz Türkiye’miz yükselişini sürdürecektir. Bu yolda bizlerden güven ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimize ve her koşulda birlikte yürüdüğümüz siz değerli teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.