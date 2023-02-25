AK Kadınlar’dan ‘Sıcak sofralar tekrar kurulsun’ kampanyası

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in öncülüğünde başlatılan ‘Sıcak sofralar tekrar kurulsun’ projesi ile bölgeye “Mutfak seti’ gönderilecek.

Asrın felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren her kademesi ile sahada olan AK Parti, kadın kolları teşkilatları ile de özellikle kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit ve temin için seferber oldu.

Çadır kentlerin kurulması ve kısa zamanda konteyner kentlere geçilecek olması, ihtiyaçları farklı bir noktaya taşıdı. AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, yapılan saha çalışmalarında diğer ihtiyaçlarla birlikte bölgedeki ailelerin günlük yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için kadınların mutfak eşyaları temininde güçlük çektiklerini tespit ettiklerini belirtti. Gözgeç, “Bu çerçevede Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak Türkiye genelinde il ve ilçe teşkilatlarımızı kapsayan yeni bir kampanya başlattık. ‘Sıcak sofralar tekrar kurulsun’ kampanyası çerçevesinde hazırlanan mutfak setleri, çadır veya konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara teslim edilecek” dedi.

Yaptığı basın açıklamasıyla Bursa’nın da bu kampanyaya destek vereceğinden emin olduğunu belirten Gözgeç “Tüm yardımseverlerimizi teşkilatlarımızla iletişim kurarak destek vermeye davet ediyorum. Bu güzel çalışmaya katkı koymak isteyecek kardeşlerimizin ilgili ilçe teşkilatımızla diyaloga geçmesi yeterli. Bugüne kadar göstermiş oldukları tüm destekler için de tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülke olarak biriz, beraberiz, seferberiz. Tüm yaralarımızı birlikte saracağız.” diyerek Bursa’da da başta AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan olmak üzere İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk nezaretinde tüm teşkilat mensuplarının bölgeye destek vermek amacıyla aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Kampanya için hazırlanacak mutfak setinde: Tencere-tava, çaydanlık, tabak-kase, bardak, çatal-kaşık saklama kabı, ekmek bıçağı sofra bezi bulunacak.