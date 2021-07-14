AK gençler sahil ve kıyı şeridini temizledi

AK Parti’nin gençlere yönelik çevre projesi ’Cemre’nin saha çalışması Çanakkale’de başladı.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca, gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışması Çanakkale’ de başladı. Çevreye dair sosyal sorumluk projesi kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen cemre etkinliği Çanakkake de de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte Çevre Birim Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti. Çanakkale’nin sahil ve kıyı şeridinde yapılan temizlik çalışmasında AK Parti Çevre Birim Başkanı Çağrı Oğuzhan beraberindeki heyet ve gençler temizlik çalışması gerçekleştirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı bünyesinde yer alan Çevre Birim Başkanlığı başkanlığını yürüten Çağrı Oğuzhan gençlerle gerçekleştirdiği etkinlik sonrasında doğaya saygılı olunması konusunda sözlerine yer verirken şu ifadelerde bulundu;

"Karşımızda hızla gelen bir tehlike var, iklim değişikliği. İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, birlikte yürütülmeyi gerektiren çok önemli bir çabayı gerektiriyor. Dolayısıyla bizler de AK Parti olarak özellikle ilkim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapsamında oluşturulacak yeni politikaları çok önemsiyoruz."