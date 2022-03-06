Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward GUHEM’de

Uzay ve havacılık alanında dünyanın ilk beş merkezi arasında yer alan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward’ı ağırladı. GUHEM’in özellikle çocuklar için öğretici bir merkez olduğunu söyleyen Ward, GUHEM’de Airbus A320’nin yer almasından ayrıca mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında ilk interaktif merkezi olan GUHEM’i Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward ve Airbus Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Mustafa İlarslan ziyaret etti. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile birlikte merkezdeki düzenekleri deneyimleyen Ward ve İlarslan GUHEM’in çalışmaları hakkında bilgi alarak Airbus Türkiye ile yapılabilecek iş birlikleri üzerine konuştu.

GUHEM’in çocuklar için ilgi çekici ve öğretici bir merkez olduğunu belirten Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, GUHEM’in inanılmaz bir merkez olduğunu vurguladı. Ward, “Özellikle çocuklar için bu kadar interaktif bir yer görmek gerçekten harika. Merkez uçuşun tarihinden uzay araştırmalarına kadar ziyaretçilerine birçok bilgi sunma imkanı tanıyor. GUHEM’in genç nesillere uzay ve havacılık alanlarında neler başarabileceklerine ilham olacağını düşünüyorum. Eğitim bizim için de çok önemli bir konu. Bu yüzden GUHEM ile birlikte geliştirebileceğimiz birçok konu var” diye konuştu.

GUHEM’i çok değerli bir yatırım olarak gördüklerini ifade eden Airbus Türkiye İş Geliştirme Yöneticisi Mustafa İlarslan projede emeği geçen herkese teşekkür etti. İlarslan, “GUHEM’in doğrudan muhatabı ileride uzay ve havacılık alanında çalışacak gençlerimiz. Onların uzay ve havacılık sektörlerini tanıması ve bu alanlara yönelmesi açısından GUHEM’i çok önemli ve değerli buluyoruz. Gerçekten çok etkilendik. İlerleyen süreçte GUHEM’e doğrudan destek anlamında da projelerimizi olgunlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.