Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor

Ünlü şair ve yazar Ahmet Ümit, 16 Ekim Pazar günü BKMKİTAP’ın İstanbul Yolu şubesinde gerçekleşecek söyleşi ve imza gününde sevenleriyle buluşacak.

Ahmet Ümit, yeni kitabı ’Bir Aşk Masalı’nın yayımlanmasının ardından söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Yazar, 16 Ekim Pazar günü söyleşi ve imza için BKMKİTAP’ın İstanbul Yolu şubesinde olacak. Etkinlik planına göre söyleşi 14.30’da, imza ise 15.00’te başlayacak.

Gittiği her şehirde okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılaşan Ümit’in, Bursa’da gerçekleşecek imza gününün de yoğun geçmesi bekleniyor.