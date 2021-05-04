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Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı
Osmangazi ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
BURSA 04.05.2021, 17:24
Osmangazi ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Gümüş Sokakta bir ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlatırken Bir itfaiye erinin sepetli merdivenle ulaştığı yavru kedi mahsur kaldığı ağaçtan aşağı indirildi. Yavru kedi, ağacın dibinde bekleyen annesinin yanına bırakıldı.