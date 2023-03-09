Afetin yükünü omuzlayan kadınlar unutulmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketiyle omuzlarındaki yük katlanarak artan, çadır ve konteyner kentlerde yeni bir düzen kurmaya çalışan kadınları, unutmadı. Çadır kentleri gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, afetin yükünü omuzlayan kadınları çadırlarında ziyaret ederek, çeşitli hediyelerle onlara moral verdi.

Asrın felaketinde yaraların sarılması için ilk günden itibaren büyük bir seferberlik başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar tüm deprem bölgesinde bin 800’ü aşkın personel ve 520 araçla altyapıdan sosyal desteğe kadar her alanda önemli görevler üstlendi. Büyük depremlerin ikinci haftasında Hatay’da, konteyner kentler oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve yardımların dağıtımı koordinasyonu ile görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi halen Hatay’da 300’ü aşkın personel ve 130 araçla, yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mesaisinin büyük bir bölümünü Hatay’da geçiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bölgede görevli tüm belediye başkanlarının da katıldığı koordinasyon toplantısına katılan Başkan Aktaş, daha sonra Antakya MOBSAN’daki dağıtım merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Koordinasyon Merkezi’nde de bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Aktaş, daha sonra Hatay’daki çadır ve konteyner kentleri gezdi.

Kadınlara moral

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çocuk parkında çocuklarla bir araya gelen Başkan Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, afetin yükünü omuzlayan kadınları da unutmadı. Çadır ve konteyner kentlerde yeni bir düzen kurmaya çalışan, yemekten temizliğe ve çocukların bakımına kadar pek çok işi üstlenen kadınları çadır kentte ziyaret eden Başkan Aktaş, onların kadınlar gününü kutlayıp, çeşitli hediyelerle moral vermeye çalıştı.