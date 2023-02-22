Afete koşan Gürsu ekipleri ilçeye döndü

Deprem bölgesindeki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alan Gürsu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK) ve Gürsu Belediyesi Yerel Destek Ekibi, tebriklerle karşılandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, deprem bölgesinde bir umut eli olmak için günlerdir mücadele eden GÜRAK ekibinin üyelerini düzenlenen törende plaketle ödüllendirdi. Ayrıca belediyenin farklı birimlerinde çalışan ve belediye çalışanlarından oluşan yerel destek ekibine de teşekkür plaketleri takdim edildi. Başkan Işık, iyi günlerde kullanılması temennisiyle, ekibe yeni araç aldıklarının müjdesini de verdi.

“Gürsu’nun medarı iftiharı olarak, deprem bölgesinde canlara nefes olmak için insanüstü güçle mücadele eden arama kurtarma ekibimize, verdikleri kutsal çaba için minnettarız” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yaşadığımız deprem felaketinde, enkaz altında kalan canlara umut eli olabilmek için, kendilerini unutarak, günlerce mücadele eden ekiplerimize minnetimizi ifade etmek istedik. Kardeşlerimizin yaşadığı felakete Gürsu’dan uzanan elimiz olan Gürak ekibimizin tüm üyelerini, gösterdikleri insan üstü çaba ve irade için tebrik ediyorum. Belediye personellerimiz ve gönüllülerden oluşan Gürak ekibimizin tüm üyeleri iyi ki varlar, onlar gibi gönüllülerimizin sayılarının artmasını temenni ediyorum. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’daki arama kurtarma ve sonrasındaki tüm yardım çalışmalarına destek olan ekibimizin bu emekleri için onlara duyduğumuz minnet ve takdir duygusunu onlarla paylaşmak istedik. İnşallah daha güzel günlerde kullanmaları temennisiyle ekibimiz için yeni bir araç da aldık. İnşallah millet olarak hep birlikte deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarararak, bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız” dedi.

Yüreklerdeki ateşe bir damla su olmak için, tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte, depremi öğrenir öğrenmez bölgeye gitmek için hazırlandıklarını belirten GÜRAK Başkanı Talha Şahin, “İlk gün, deprem bölgesine ulaştığımız andan itibaren 27 saat aralıksız çalışmalara katıldık. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği on beş gün boyunca bölgede kalarak çalışmalara destek olduk. İlk yola çıktığımız andan itibaren, gerek yolculuğumuz süresince gerek bölgede bulunduğumuz günlerde bizleri sürekli arayarak süreçleri takip eden, ihtiyaçlarımızı temin etmek için Gürsu’dan tüm imkânları seferber eden Gürsu Belediye Başkanımız Mustafa Işık’a, bizlere verdiği güç için ekiplerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizleri, depremzedelerimizi yalnız bırakmayarak ellerindeki tüm imkânlarla yardımlara destek olan tüm Gürsulular’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye hizmet binası önünde, meclis üyeleri, belediye personelleri ve ilçe halkının katılımıyla düzenlenen tören sonunda çekilen hatıra fotoğrafının ardından Başkan Işık, GÜRAK ekipleriyle Adrenalin Park’ta düzenlenen yemekte bir araya geldi.