Afet bölgesindeki can dostlara Osmangazi şefkati

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen sahipsiz hayvanların aç kalmamaları adına deprem bölgesinde yemleme çalışmaları yürütüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, iş makineleriyle, sıcak yemek ikramlarıyla ve yardım TIR’ları ile depremzede vatandaşların yanında olup yaraları sararken, afet bölgesindeki can dostları da unutmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, yalnızca insanları etkilemedi. Asrın felaketi nedeniyle binlerce hayvan da yuvasız kaldı. Enkazlar arasında hayata tutunma mücadelesi veren sokak hayvanlarına Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yardım eli uzattı. Belediye ekipleri, deprem bölgesinde bulunan sokak hayvanlarına mama desteği veriyor. Afet nedeniyle beslenme imkanları azalan sokaktaki can dostları yalnız bırakmayan belediye ekipleri, muhtelif noktalara sokak hayvanları için düzenli olarak mama bırakıyor.