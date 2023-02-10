Afet bölgesinde altyapıya BUSKİ müdahalesi

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından AFAD koordinasyonuyla hemen harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. BUSKİ ekipleri de Kahramanmaraş’ta altyapıyı onarmaya başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, AFAD koordinasyonunda harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaraların en kısa sürede sarılması için tüm birimleriyle sahada çalışıyor. Kahramanmaraş’ta 74 itfaiye personeli, 32 kişilik DASKUT ekibi, 6 kişilik BUSKİ arama kurtarma ekibi, 67 kişilik Burulaş arama kurtarma ekibi, 12 kişilik Milli Eğitim arama kurtarma ekibi ve 1 itfaiye gönüllüsü ise enkaz yığınları arasında büyük kurtarma mücadelesi veriliyor. Kahramanmaraş’ta görev alan BUSKİ de 2 adet su tankeri, 2 adet vidanjör, 10 arıza bakım onarım ekibi ve hasar tespiti için 10 mühendisle hizmet veriyor. Depremden dolayı yıkılan ve ağır hasar gören binaların giriş kısımlarındaki içme suyu şebeke hatlarının körlenmesi ve mevcut şebeke hatlarında da hasardan dolayı oluşan arızaların tamiratlarını yapan ekipler, içme suyu temin edilerek deprem bölgesinde hayatın normale dönebilmesi için çalışıyor.