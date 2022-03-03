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AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: Kurtarma ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu önemli

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) 1-7 Mart “Deprem Haftası” etkinlikleri kapsamında bir seminer düzenlendi. Seminerde, afet bilincini yerleştirmek ve deprem farkındalığının arttırılması amaçlandı. Bursa AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, "Kurtarma ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu önemli" dedi.

BURSA 03.03.2022, 10:19
AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu: Kurtarma ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu önemli

Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) 1-7 Mart “Deprem Haftası” etkinlikleri kapsamında bir seminer düzenlendi. Seminerde, afet bilincini yerleştirmek ve deprem farkındalığının arttırılması amaçlandı. Bursa AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, "Kurtarma ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu önemli" dedi.

BTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) tarafından düzenlenen seminer Yıldırım Beyazid Yerleşkesi Kırmızı Salonda gerçekleşti. Programda, BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEPAR) Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Bursa AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu konuşmacı olarak yer aldı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarıoğlu, SKS Daire Başkanı Mehmet Erman, akademisyenler, idari personel, AFAD personeli ve çok sayıda öğrenci dinleyici olarak katıldı.

Seminerin ilk konuşmacısı BTÜ DEPAR Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan oldu. Prof. Dr. Bayhan konuşmasına Bursa ilinde ve dolayısı ile Marmara Bölgesinde aktif fayların bulunduğunu hatırlatarak başladı. Özellikle, Marmara Denizi içerisinde 1766 yılından beri sismik açıdan pek fazla faaliyet gözlenmeyen, ancak geçmişte bölge için yıkıcı etkilere sebep olmuş bir fay hattının bulunduğuna dikkat çekti. Bu fay hattının her an etkisi yüksek olabilecek deprem üretme kapasitesine sahip olduğunun da altını çizdi. Bölgenin deprem üretkenliği hakkındaki istatistiki bilgilerin uzun yıllar öncesinden beri kayıt altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bayhan, bu istatistiki bilgilerin ışığında muhtemel depremlerin bölgenin hangi şehir ve kısımlarında ve hangi derecede hasar verebileceğini tahmin edilebildiğini kaydetti.

Bu gün, içerisinde yaşanılan binaların depremde hasar almayacak şekilde üretilmediğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Bayhan, bu tür üretilmesi hedeflenen binaların, yapım maliyetlerinin olağan üstü yüksek olduğunu belirtti. Bu nedenle binaların deprem anında hasar alabilecek ama can kaybını en aza indirecek şekilde tasarlandığını dinleyicilerle paylaştı.

Konuşmasının son bölümünü Marmara ve Bursa’yı etkileyen geçmiş depremlere ayıran Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Bursa’daki 1855 depreminin etkileri ile aynı fayın harekete geçmesi sonucunda etkilenmesi muhtemel bölgelerin günümüzdeki durumunu mukayese etti. Yapı güvenliğinin yaşamsal öneme sahip olduğunu kaydettiği konuşmasında, güvenli bir yapının imal edilmesi için zeminin de çok önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Beyhan “Bina yapım teknikleri deprem güvenliğine doğrudan etki eden unsurlardandır. Bu anlamda, doğru teknik ile inşa edilecek binalar ile Bursa ve Marmara Bölgesi muhtemel bir deprem tehlikesine hazırlanmalıdır. Ancak, deprem öncesinde yapılacaklar kadar, deprem sonrasında yapılması gerekenler var. Özellikle depremden sonra kullanılması gerekli olan hastane, kamu binaları ya da köprü gibi yapıların ayakta kalmaları, deprem felaketine uğramış insanların hayatlarının kurtarılabilmesi için gerekli. Bu tür kamusal alanlar ve yaşam alanlarımız depremde bizlerin hayatlarını koruyabilmesi için doğru yapım teknikleri ile ehil insanlar tarafından inşa edilmelidir. Bu durum ise vatandaşlarımızın ülkemiz coğrafyası için kaçınılmaz bir gerçek olan deprem bilincinin yerleşmesi ve farkındalığının oluşmasına bağlı. Bana göre afet sonrası yara sarmadan ziyade, deprem yaşanmadan yapıları dirençli ve insanlarımızı da bilinçli hale getirerek, tabiat olayının afete dönüşmesini önlemek esas hedefimiz olmalıdır” diyerek sözlerine son verdi.

BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan’ın ardından AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu seminer konuşmasını gerçekleştirdi. Mumcu, Bursa’nın deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle afet açısından riskli bir bölge olduğunu ifade etti. Yaşanabilecek herhangi bir afet sonrasında yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olunmasının, sadece insanın kendi hayatını değil yakınlarının ve çevresindekilerinin hayatlarını güvenli hale getireceğini kaydetti.

Vatandaşlardan deprem gerçeğinin her zaman akıllarının bir ucunda olmasını isteyen AFAD Bursa İl Müdürü Mumcu, “Afet sonrasında şehre gelecek olan arama kurtarma ekiplerin, iş makinalarının, iaşe sağlayan birimlerin birbirleri ve şehrin yöneticileri arasında koordinasyonun kurulması, yardım ve kurtarma faaliyetlerinin başarısında önemli faktördür. Bu nedenle herhangi bir afet sonrasında kurtarma ve yardım faaliyetleri eşgüdüm içerisinde yürütülmelidir. Gelen yardımların şehir içinde dağıtımı kamu tarafından düzenli, adil ve gerçekçi bir şekilde yapılması gerekir. Bu nedenle afet idare kapasitemizi arttırmamız gereklidir” dedi.

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerin sonunda BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, konuşmacı AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu’ya teşekkür belgesi takdim etti.

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