AFAD, "Afet Eğitim Seferberliği" başlattı

Afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla çalışmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2021 yılını “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirleyerek tüm illerde "Afet Eğitim Seferberliği” başlattı.

AFAD, 2021 Afet Eğitim Yılında, 51 milyon vatandaşa ulaşma hedefiyle yola çıkan ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarını yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüleri üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katkıları ve gayretleri sonucunda yıl sonunda afet farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirtti. Verilen eğitim ve etkinliklerle 56 milyon vatandaşa ulaşılırken, 2021 Afet Eğitim Yılında verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisi geliştirerek muhtemel afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildi. 2022 Afet Tatbikat Yılı içerisinde 5 temel amaç ve 32 hedef çerçevesinde ülkede tüm okullarda, üniversiteler ve yurtlarda, kamu kurumlarında, havalimanlarında, otobüs terminallerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, organize sanayi bölgelerinde, alışveriş merkezlerinde, konutlarda ve sitelerde olmak üzere 54 bin 302 ternatik tatbikat planlanmış olup bunlar arasında yerel-bölgesel-ulusal TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) Tatbikatları, arama kurtarma tatbikatları, yangın ve tahliye tatbikatları, deprem anı tatbikatları, sivil savunma ikaz ve alarm tatbikatları yer alıyor. Ayrıca ülkede her yıl 1-7 Mart tarihleri, afet bilincinin oluşturulması ve afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturma amacıyla "Deprem Haftası" olarak ilan edildi. 2022 Yılı 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa’da şehir meydanları ve alışveriş merkezlerinde deprem ve diğer afet türlerine ilişkin fotoğraf, broşür ve malzemelerin bulunduğu sergilerin açılması, 5-6 Mart tarihlerinde apartman ve sitelerde yangın, tahliye ve toplama alanı tatbikatlarının yapılması, 4 Mart 2022 tarihinde Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüne göre ülke genelinde olduğu gibi Bursa’daki tüm okullarda 4 Mart 2022 Cuma günü saat 11.30’da Bursa Valiliği koordinasyonunda eş zamanlı "Deprem anı ve tahliye tatbikatı" yapılması, okullarda yapılacak tatbikatlarda, arama ve kurtarma alanında akredite olmuş sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Bursa’da bulunan ve afet alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları personeli, diğer sivil toplum kuruluşu üyeleri ve AFAD gönüllülerinin eş zamanlı olarak tatbikatlarda görev alması, tatbikat yapılacak tüm okullarda hazırlanan afiş, broşür ve diğer tanıtıcı materyallerin dağıtılması, öğrencilere çadır kurulumu eğitimi verilerek AFAD eğitim çadırı kurulması sağlanıp bu çadırlarda arama ve kurtarma araç ve malzemelerinin sergilenmesi yer alacak.