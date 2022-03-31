Adil Mısırcı Avrupa’dan madalya ile döndü

Bulgaristan’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi olan Nilüfer Belediyespor güreşçisi Adil Mısırcı kupa ve madalya sevincini Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Bu yıl U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 125 kiloda şampiyon olan Nilüfer Belediyespor’un başarılı güreşçisi Adil Mısırcı, Bulgaristan’dan da madalya ile döndü. Bulgaristan’da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Nilüfer Belediyespor güreşçisi Adil Mısırcı, kupa ve madalya sevincini Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Bulgaristan’dan Avrupa üçüncülüğü ile dönen Mısırcı, antrenörü Ali Rıza Kaya ve altyapı eğitmeni Muammer Kılıç ile birlikte Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti. Mısırcı, ilerleyen günlerde Türkiye ve Nilüfer’e şampiyonluk getirme sözü verdi. Başarılı sporcuyu kutlayarak ödüllendiren Başkan Turgay Erdem, “Ülkemizi ve spor kulübümüzü gururlandıran sporcumuzun yeni başarılarında da yanında olacağız” dedi.