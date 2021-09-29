banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Adana’nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana’nın sokak lezzetleri artık Bursalıların da damak tatlarına hitap ediyor.

BURSA 29.09.2021, 11:42
Adana’nın sokak lezzetlerini Bursalılarla buluşturdu

Adana’nın sokak lezzetleri artık Bursalıların da damak tatlarına hitap ediyor.

Tarihî Tahtakale Çarşısı’nda, Adana usûlü ciğer şiş, ciğer tantuni ve piliç tandırı farklı bir yöntemle hazırlayarak vatandaşların beğenisine sunan Kemal Baran’ın yemekleri ilgi görüyor. Bursalıların, Adana’nın geleneksel lezzetlerini çok beğendiğini ifade eden Baran, ‘’Adana sokak lezzetlerini Bursa’ya farklı bir tarzda getirdik. Adana tarzı ciğer şiş, ciğer tantuni ve farklı bir yöntemle hazırladığımız Adana işi piliç tandırı müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Şalgamlarımızı tamamen kendimiz özel olarak içerisinde hiçbir katkı ve koruyucu madde olmadan doğal bir şekilde üretiyoruz. Bütün Bursalıları bu lezzetleri tatmaya davet ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yediği yemeği ve içtiği şalgamı çok beğenen vatandaşlar, "Ben ömrümde ilk defa bu kadar harika bir lezzet tattım. Ciğer şiş ve piliç tandır gerçekten harika. Özellikle şalgamını hususi olarak beş litrelik su bidonlarıyla alıp evime götürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0