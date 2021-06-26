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Acılı baba korona virüse yenik düştü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ay önce trafik kazasında oğlunu kaybeden acılı baba, korona virüse yenik düştü.

BURSA 26.06.2021, 16:53
Acılı baba korona virüse yenik düştü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ay önce trafik kazasında oğlunu kaybeden acılı baba, korona virüse yenik düştü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Bursa Caddesi’nde motosikletiyle seyir halindeyken palet yüklü kamyona çarparak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Samet Çobanoğlu’nun babası Ahmet Çobanoğlu (45), bir haftadır Kovid-19 tedavisi gördüğü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bir çocuğunu trafiğe kurban eden evli ve 2 çocuklu acılı babanın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
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