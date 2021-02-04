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Acemler’e yeni bir nefes

Bursa trafiğinin en önemli kilit noktalarından olan Acemler Kavşağı’nda trafik akışının daha da hızlanması için birbirinden farklı uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi’ni tüp geçitle bağlayacak projede çalışmalara başladı.

BURSA 04.02.2021, 10:50
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Acemler’e yeni bir nefes

Bursa trafiğinin en önemli kilit noktalarından olan Acemler Kavşağı’nda trafik akışının daha da hızlanması için birbirinden farklı uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ile Oulu Caddesi’ni tüp geçitle bağlayacak projede çalışmalara başladı.

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması hedefiyle yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kent trafiğinin düğüm noktalarından biri olan Acemler’e nefes aldıracak yeni bir projeye daha start verdi. İstanbul’da günlük ortalama yoğunluğunun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 10-12 daha fazla yoğunluğun olduğu Acemler’de daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Yolundan Çevre yoluna dönüş koluna iki şerit ilavesi yapılmış ve Çevre Yolu’ndan İzmir yoluna bağlantı kolu da 1 şeritten 2 şeride çıkarılmıştı.

Tüp geçit çalışması

Acemler Kavşağı’ndaki yoğunluğu azaltmak için D-200 karayolunun yüklerini farklı bölgelere dağıtmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Caddesi ve D-200 karayolundan gelen araçların yoğunluk oluşturmadan kavşağı kullanabilmeleri hedefiyle tüp geçit projesine start verdi. Acemler Emniyet Müdürlüğü binası önündeki kavşak lupunda başlayan çalışma ile Hayran Caddesi’nden gelen araçlar, yapılacak tüp geçit ile Oulu Caddesi’ne bağlanacak. Araçlar yapılacak bağlantı yolları Zübeyde Hanım Caddesi’ne yönlendirilerek kavşak köprüsünü kullanabilecek. Altgeçit uzunluğu 200 metre olan projenin yeraltında kapalı olarak yapılacak kesimi ise 45 metre uzunluğunda olacak. Yüzde 7 iniş ve çıkış eğitimine sahip olacak alt geçit, iki aracın yan yana geçmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı. Uygulama imar planlarında 30 metre genişliğinde öngörülen Hayran Caddesi’nde yol 2 gidiş-2 dönüş ve yolun her iki tarafında bisiklet yolu olacak şekilde tasarlandı. Proje ile inşaatı devam eden Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Stadyum kaynaklı yoğunluğun dağıtılması hedeflenirken, bölgeye ilişkin hazırlanan bütüncül planlamanın bir parçası olan düzenlemenin tamamlanmasıyla trafik sirkülasyonuna kalıcı bir çözüm getirilmesi bekleniyor. Bunun yanında D-200 karayolundan gelen araçlar da mevcuttaki uygulamaya benzer şekilde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden Çekirge istikametine gidebilecek.

Hastane karşısına otopark

Acemler’deki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak hedefiyle bölgede hummalı bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısındaki alana otobüs ve özel araçlar için otopark kazandırıyor. Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısı ve Hayran Caddesi yolu üzerine yaklaşık 15 bin 450 metrekare alana kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanı çalışmaları hızla devam ediyor. Alan içerisinde 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık açık otopark bulunacak. Açık otopark, hem bölge otoparkı olarak kullanılacak hem de Ali Osman Sönmez Hastanesinin açılmasının ardından gelecek hasta yakınlarının parklanma ihtiyacını karşılayacak. Mevcutta bulunan Batı Garajı ve Acemler istasyonu yanında bulunan otobüs alanı yeni yapılan yere taşınacak.

Yatırımlar hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyanın ekonomik anlamda zorlandığı salgın sürecine rağmen, özellikle ulaşım yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini söyledi. ‘Yol medeniyettir’ diyerek son 3 yılda ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Acemlerdeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak hedefiyle bölgede hummalı bir çalışma var. Hayran Caddesi ile alakalı genişletme çalışmaları ve otopark çalışması devam ediyor. Şimdi de Hayran Caddesi ile Oulu Caddesini birbirine bağlayacak olan tüp geçit çalışmamızı başlattık. Bu düzenlemeler de tamamlandığında bölgedeki yoğunluğun önemli ölçüde azalacağına inanıyorum” dedi.
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