Acemler Kavşağı’nı rahatlatacak bir adım daha...

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Acemler Kavşağı’nı yüklerinden arındırma projeleri çerçevesinde projelendirdiği’ Hayran Cadde genişletme, K5 Köprüsü ve Mudanya Kavşağı bağlantı kollarında çalışmalar tamamlandı. Bölgenin gelecekteki yoğunluğu planlanarak 2 gidiş 2 geliş olarak yapılan Hayran Cadde, tretuvar düzenlemeleri ve bisiklet yoluyla bölgeye değer kattı.

Bursa’da kent içi trafiğin düğüm noktası olan Acemler Kavşağı’nı yüklerinden arındırmak için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, bölgeye nefes aldıran 3 ayrı çalışmayı daha tamamladı. Acemler’deki çalışmalara kavşak kollarındaki şerit genişletmelerle başlayan Büyükşehir Belediyesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde’yi tüp geçitle birbirine bağlayarak, güneyden gelen araçların kavşak üzerinde oluşturduğu yoğunluğu ortadan kaldırmıştı. Devam eden hastane inşaatı karşısında 15 bin 450 metrekare alana kurulan şehir içi otobüs ve araç otopark alanıyla da bölgedeki parklanma sorununa çözüm üretilmişti.

Son etap da tamamlandı

Tüm bu çalışmalarla eş zamanlı olarak yürütülen Hayran Cadde genişletme, K5 Köprüsü ve Mudanya Kavşağı bağlantı kolları imalatı da tamamlandı. Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçların Mudanya ile İzmir istikametine doğrudan bağlantısını sağlayacak 220 metrelik köprü imalatı için 39 kiriş montajı yapıldı. Bu istikametten gelen araçların stadyum yanından hem şehir merkezine hem de Mudanya ile İzmir istikametine bağlantısını sağlayan kollar asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Yine iki şeritli olan Hayran Cadde’yi 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde bölünmüş yol haline getiren çalışmalar da tamamlandı. Bordür ve tretuvar düzenlemeleri, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, modern aydınlatmaları ve yenilenen asfaltı ile Hayran Cadde ulaşım için konforlu hale getirildi. Hayran Cadde’yi yeni yapılan Mudanya Kavşağı bağlantı kollarına ulaştıracak K5 köprüsü de tamamlanarak ulaşıma açıldı. Böylelikle, Acemler Kavşağı’nın yüklerini azaltmak amacıyla projelendirilen tüm çalışmalar tamamlanarak hizmete girmiş oldu.

Sorunsuz ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Acemler’deki yoğunluğu ortadan kaldırmak için bölgeyi bir bütün olarak ele aldıklarını, planladıkları projeleri etap etap tamamlayarak kullanıma açtıklarını söyledi. Yeni hastane, emniyet binası ve stadyum ile birlikte Hayran Cadde üzerindeki trafik yükünün her geçen gün arttığını belirten Başkan Aktaş, “İki şeritli caddeyi ‘bölünmüş yol olarak’ 4 şeride çıkarmış olduk. Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçlar, Hayran Cadde ve K5 köprünü kullanarak, hem D200 karayoluna hem de Mudanya Kavşağı üzerinden Mudanya ile İzmir yönüne rahatlıkla gidebilecekler. Böylelikle, Acemler Kavşağı’nın yükleri de önemli ölçüde azalmış olacak. Tüm bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.