Acemler artık nefes alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Acemler Kavşağı’ndaki trafik yükünü azaltmak için etap etap yapılıp uygulamaya alınan Oulu Tüp Geçidi, Acemler Aktarma Merkezi, Yeni Stadyum Caddesi, Sedat 3 Köprüsü ve Mudanya Kavşağı bağlantı kolları törenle hizmete açıldı.

Raylı sistemler, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatlarıyla Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktası olan Acemler Kavşağı’na çözüm getirecek 5 ayrı projeyi tamamlayarak bölgeye nefes aldırdı. Çalışmalar çerçevesinde ilk olarak Hayran Caddesi’nden gelen araçların kavşakta oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için Oulu Tüp Geçidi ile ‘Hayran Cadde ile Oulu Caddesi’ birbirine bağlandı. Böylece Dikkaldırım yönünden gelen araçların Acemler Kavşağı’nda oluşturduğu yoğunluk ortadan kalktı. Yine Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısına, yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerinde Aktarma Merkezi kuruldu. Batı Garajı ile Bursaray Acemler İstasyonu yanındaki otobüs alanı, 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık park kapasitesine aktarma merkezine taşınırken; hem bölgede trafik rahatladı hem de hastaneye gelen vatandaşlara hizmet verecek bir otopark bölgeye kazandırılmış oldu.

Cadde, bölünmüş yol oldu

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Hayran Caddesi olarak bilinen Yeni Stadyum Caddesi de ‘2’şer şeritli gidiş geliş bölünmüş yol olarak’ genişletildi. Acemler Kavşağı’ndan Dikkaldırım Caddesi’ne uzanan Yeni Stadyum Caddesi, uzun yıllar bölgedeki araç yoğunluğunu kaldırabilecek kapasiteye çekildi. Acemler’deki trafik yükünün bir bölümünün Mudanya Kavşağı’na kaydırılması için de bölgeye 1 köprü ile 2 kavşak bağlantı kolu kazandırıldı. Kavşak bağlantı kolları ile İzmir ve Mudanya yönünden gelen araçların ‘Acemler’e gitmeden’ Stadyum yanına yapılan bağlantı kolu ile İstiklal Marşı Caddesi’ne aktarımı sağlandı. İstiklal Marşı Caddesi ile Yeni Stadyum Caddesi’ni birbirine bağlayan Sedat 3 Köprüsü ile de Mudanya Kavşağı bağlantısı sağlamış oldu. Böylelikle hem İzmir ve Mudanya yönünden gelen hem de Dikkaldırım’dan bu tarafa gidecek araçlar ‘Acemler Kavşağı’nı kullanmadan’ doğrudan Mudanya Kavşağı üzerinden istedikleri yöne ulaşma imkanına kavuştu. Acemler’e adeta nefes olan 5 ayrı proje, düzenlenen toplu tören ile hizmete açıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Esgin, Bursaspor’un efsane kaptanı Sedat Özden, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, Bursaspor eski kaptanı Adnan Örnek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ulaşım her şehrin sorunu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasının başlangıcında İstanbul’da yaşanan menfur saldırıyı şiddetle kınadı. Türkiye’nin huzurunu kimsenin kaçıramayacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Konfüçyüs’ün ‘Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil’ sözünü hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın ulaşımdaki düğümlerini bir bir çözdüklerini ifade etti. Bursa’nın nüfus bakımından her geçen gün büyüdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, yapılan araştırmalarda 13-14 yıl sonra Bursa nüfusunun 4 milyonu aşacağı yönünde değerlendirmeler olduğunu vurguladı. Büyüyen her şehrin kronik sorunlarından birisinin ulaşım olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Yaya yolları, bisiklet yolları, alternatif yollar, sinyalizasyon sistemleri, yeni yolların açılması, kavşaklara takviyeler, park alanlarının açılması, toplu ulaşımın geliştirilmesi, akıllı trafik sistemlerine yoğunlaşma gibi birçok konu, şehri yönetenlerin ajandasında birinci sıradadır. Büyükşehir Belediyesi, bu başlıkların tamamına çalışıyor. Bu yılın ikinci yarısından itibaren çok önemli projeleri bu başlıkta bitirmiş olacağız. Birçok soruna ‘günü kurtarma’ penceresinden bakılıyor. Bizler ise kesinlikle bu şekilde bakmıyoruz. Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların çok üstünde bir performansla hayata geçirilen projeler var. Bizler de bu minvalde bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘Türkiye’nin yüzyılı’ dedi. Bir Bursalı olarak, gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Yol medeniyettir

Acemler Kavşağı’nın Bursa’da yıllarca konuşulduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, sorunun çözümü için kavşak yapılması fikrinin eski başkanlardan Erdem Saker döneminde gündeme geldiğini, projelerin hazırlandığını ancak anlaşmazlıklar sebebiyle yatırımın durduğunu hatırlattı. 1999 seçimlerinin ardından göreve gelen Erdoğan Bilenser zamanında temel atılmasına rağmen inşaatın yine durdurulduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, en son 2004 seçimlerinde göreve gelen rahmetli Hikmet Şahin döneminde sorunun çözüldüğünü ve inşaatına başlanan Acemler Kavşağı’nın dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını belirtti. O dönem İnegöl Belediyesi başkanlığı görevinde bulunduğunu ve rahmetli Hikmet Şahin’in burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken ‘Gelişme ve medeniyetin önünde engel olarak duranlar yüzünden ülkemiz ve şehirlerimiz her zaman kaybetmiş, geri kalmıştır. Ülkemize hizmet etmek isteyenler, ne yazık ki her dönemde farklı kimliklerle ortaya çıkan ‘istemezükçüler’le mücadele etmek zorunda kalıyorlar” dediğini anlatan Başkan Aktaş, zihniyetin değişmediğini ve ülkenin hayrına yapılan her iş öncesinde ortaya çıktığını söyledi. Bursa’da bugüne kadar göreve gelen tüm belediye başkanları gibi kendisinin de ulaşım sıkıntılarının yaşandığı bir dönemde göreve geldiğini belirten Başkan Aktaş, “Göreve gelirken, ulaşım çalışmalarının da bilimsel temele dayandırılması gerektiğini ifade ettik. Önümüzdeki 15 yılı kapsayacak 2035 Trafik Master Planı’nı ortaya koyduk. Projelerimizi de bu plan doğrultusunda ilerletiyoruz. Kavşaklarda uyguladığımız akıllı dokunuşlar, yeni yol yapımları, yol genişletmeler, asfaltlama çalışmaları, köprü yapımı, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi projeleri hayata geçirerek, Bursa’nın ulaşımını rahatlattık. ‘Yol medeniyettir’ diyerek, Bursa’nın rahat ulaşımı için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bursa’yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirilen, 9 bin 445 metre uzunluğa ve 11 istasyona sahip T2 hattı ulaşıma açıldı. 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ile Nilüfer istasyonları arasına yapılan Bursaray Odunluk İstasyonu, bölgedeki vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. 30 istasyonumuz arasında en yoğun kullanılan ikinci istasyonumuzdur. Mevcut raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indirdik. Bursalılar, özellikle pik saatlere koyduğumuz ilave seferlerle, 2 dakikaya inen bekleme süresi ile iş ve ailelerine daha hızlı ulaşabiliyor” diye konuştu.

49 noktada akıllı kavşak uygulamaları

Yunuseli Yolu’nun ‘Dereçavuş-Çağlayan-Gündoğdu-Nilüferköy yol ayrımı arasındaki’ yaklaşık 4,5 kilometrelik kısmının Mudanya ilçesiyle Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında yer alan yerleşim alanları için önemli bir alternatif olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bunun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ve Bursa Çevre Yolu ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne ulaşımı sağlayan önemli bir güzergah olduğunun altını çizdi. Bursaray Emek-Şehir Hastanesi inşaatı nedeniyle Mudanya’ya olan trafiğin aksamaması için Geçit Mahallesi içerisinde 10 metre genişlik ve 1000 metre uzunlukta alternatif yol oluşturulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, şunları söyledi;

“Yeni adliye binasının taşınmasıyla birlikte, Yakın Doğu Çevre Yolu’nun İstanbul Caddesi’ne olan bağlantı noktasındaki artan trafik yükü, inşaatı devam eden 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ve 3 bin 500 metrelik bağlantı yolu ile azalacak. Şehir Hastanesi’ne ulaşımla alakalı 6,5 kilometrelik yolun ikinci etabında çalışmalar tamamlandı. İnşallah Bursalılar, ‘Çevre Yolu’na çıkmadan, direkt o yolu kullanarak’ toplu taşıma araçlarıyla Şehir Hastanesi’ne ulaşabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu Emek-YHT-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda çalışmalar devam ediyor. Proje tamamlandığında, Bursa’nın dört bir yanından raylı sistemle kesintisiz ve konforlu şekilde hem hastaneye hem de hızlı tren hattına ulaşmak mümkün olacak. Mustafakemalpaşa’da, Yenişehir’de, İnegöl’de, Osmangazi’de, Yıldırım’da, Gemlik’te, Nilüfer’de devam eden çalışmalar var. Toplam 49 noktada gerçekleştirilen akıllı kavşak uygulamalarıyla trafiği hızlandırma noktasında çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında ‘karbondioksit salınımının azalmasıyla’ çevreye verilen zararı azaltan uygulama çerçevesinde 21 kavşaktaki çalışmalar devam ediyor”

"Çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Şehir içinde ve ilçelerde toplu taşıma filosundaki 773 aracın yenilendiğini, yeni araçlar ile hizmet veren araç sayısının 2363’e ulaştığını belirten Başkan Aktaş, Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında yapımına başlanan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçların ‘Yakın Doğu Çevre Yolu’na girmeden’ doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanacağını anlattı. Beşyol Kavşağı’nda köprü imalatının tamamlanmasının ardından ‘dönüş yollarının hayata geçirilmesi için’ güzergah üzerinde kalan binaların kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, bina yıkımlarının sürdüğünü, projeyi en kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Ankara-İzmir yolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturmak amacıyla daha önce Değirmenönü-Karapınar ve Siteler-Bağlaraltı köprülerinin inşa edildiğini, şimdi de Balıklıdere üzerine yapılacak köprü ile Otosansit ve Değirmenönü mahallelerinin birbirine bağlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, şöyle konuştu;

“Bunların yanında, üstgeçit faaliyetleri, mevcut yolların sağlıklı hale getirilmesi, yeni otopark yapımları, bisiklet yolları gibi çalışmalarla şehrimizin ulaşım ağını rahatlatıyoruz. Bizler Balıklıdere’de, Değirmenönü’nde, Karapınar’da bu çalışmaları gerçekleştirirken, birileri de ev ev geziyor. Genel başkanlarını oraya götürüyor. Süreci sabote etmek için ‘Binalarınızı yıkıyorlar’ söylemleri ve ‘onlara haksızlık yapıyormuş gibi’ bu işin gerçekleşmemesi adına ithamlarda bulunuyorlar. Biliyorlar ki bu iş biterse, Bursa trafiği ciddi şekilde rahatlayacak. Asla ve asla çalışmalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bunları tamamlayacağız, inşallah.”

“Bölgede trafiği rahatlattık”

Konuşmasında Acemler Kavşağı ve civarında yapılan çalışmalara değinen Başkan Alinur Aktaş, fikir ortaya atıldığında araç yoğunluğunun günlük 80-85 bin civarında olduğunu, bugün ise rakamın 210 binler civarında bulunduğunu söyledi. Bursa’nın o zamanki nüfusunun 2 milyon 353 bin kişi iken bugün 3 milyon 150 bin olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, hayata geçirdikleri 5 ayrı projeyle bölgenin nefes almaya başladığını belirtti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “İlk olarak ‘Hayran Caddesi’nden gelen araçların kavşakta oluşturduğu yoğunluğun önüne geçmek için’ Oulu Tüp Geçidi’ni yaparak, trafiğe açtık. Hayran Cadde ile Oulu Caddesi’ni bağlayan bu geçit ile Dikkaldırım yönünden gelen araçların Acemler Kavşağı’nda oluşturduğu yoğunluk ortadan kalktı. Acemlerin yükünü alan bir diğer projemiz de Aktarma Merkezi. Proje doğrultusunda Ali Osman Sönmez Hastanesi karşısına yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerine Aktarma Merkezi kurduk. Acemler Aktarma Merkezi’miz 15 otobüs ve 1 taksi peronu ile 272 araçlık park kapasitesine sahip. Batı Garajı ile Acemler İstasyonu yanındaki otobüs alanının buraya aktarılmasıyla hem bölgede trafiği rahatlattık hem de hastaneye gelen vatandaşlara da hizmet verecek bir otopark oluşturduk. Hayran Caddesi olarak bilinen 1500 metre uzunluğundaki Yeni Stadyum Caddesi’nin 2’şer şeritli gidiş geliş bölünmüş yol olarak genişletilmesi de Acemler’e nefes aldıran bir diğer çalışmamız. Acemler Kavşağı’ndan Dikkaldırım Caddesi’ne kadar uzanan Yeni Stadyum Caddesi’ni, uzun yıllar bölgedeki araç yoğunluğunu kaldırabilecek kapasitede genişlettik. Acemler’deki trafik yükünün bir bölümünün Mudanya Kavşağı’na kaydırılması için bölgeye 1 köprü ile 2 kavşak bağlantı kolu kazandırdık. Kavşak bağlantı kolları ile İzmir ve Mudanya yönünden gelen araçların ‘Acemler’e gitmeden’ stadyum yanına yapılan bağlantı kolu ile İstiklal Marşı Caddesi’ne bağlantısını sağladık” şeklinde konuştu.

“Bursasporluyum”

İstiklal Marşı Caddesi ile Yeni Stadyum Caddesi’ni birbirine bağlayan Sedat 3 Köprüsü ile de Mudanya Kavşağı bağlantısını sağladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, hem İzmir ve Mudanya yönünden gelen hem de Dikkaldırım’dan bu yönlere gidecek araçların ‘Acemler Kavşağı’nı kullanmadan’ doğrudan Mudanya kavşağı üzerinden istedikleri yöne ulaşma imkanına kavuştuğunu dile getirdi. Sedat 3 Köprüsü’nün, 65 metre uzunluk ve 35 metre genişliğinde olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Bursaspor bu şehrin değeridir, şehrin sembolüdür. Bu kervandan birçok isim geldi, geçti. Sedat 3, hem milli takım kaptanlığı yaparak hem de hiçbir takıma transfer olmadan süreci burada tamamlayarak, kazandığı başarılarla ve Bursa’ya yaşattıklarıyla örnek oldu. Yapılan değerlendirmeyle köprünün ismini Sedat 3 koyduk. ‘Yakıştı’ diye düşünüyorum. Bursaspor için de ‘Allah’ın izniyle’ gelecek çok daha güzel olacak. Son galibiyet bunun için bir meşale yaktı. Bursaspor’a yürekten başarılar diliyorum. Her ne kadar birileri sorgulasa da Bursasporluyum ve Bursaspor’un başarısı için maddi ve manevi yapılacak ne varsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Daha yapacağımız çalışmalar, açacağımız yollar var”

Mudanya Köprülü Kavşağı’nın 60 metre uzunluğunda olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu köprünün ayrıca Bursa’nın en uzun açıklıklı çelik köprüsü olma özelliğini taşıdığını anlattı. Mudanya bağlantı kolunun 180 metre uzunluğunda olduğunu, stadyumdan gelip şehir merkezine iniş kolunun ise 186 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Başkan Aktaş, Oulu Tüp Geçidi’nin de 250 metre uzunluğunda, ‘50 metresi kapalı kesit olmak üzere’ 2 şeritli olduğunu söyledi. Yine bölgede yapılan çalışmalarla birlikte yaklaşık 3.000 metre bisiklet yolu imalatının gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Aktaş, “Aynı zamanda bölgeye 35 bin metrekarelik yaya kaldırımı yapıldı. Bu civarda gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar toplamda 750 milyon TL’ye mal oldu. Kabul ediyoruz. Bu yatırımlar, yapım aşamasında yaşanan mecburi kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Ama güzel tarafı şu ki yatırımlarımız başladığında bize kızanlar, yatırım tamamlandığında teşekkür ederek hayır dua ediyor. Tamamı bittiğinde, şehrin geleceğine ne kadar güzellik yaptığımız görülecek. Heyecanımız var. Birileri engellemeye çalışıyor. Ama mazeretimiz yok. Daha yapacağımız çalışmalar, açacağımız yollar var. İşimiz çok, yolumuz uzun, yükümüz ağır. Bunun farkındayız. Bursalılardan aldığımız güçle daha güzel bir Bursa için, daha güzel bir gelecek için el birliğiyle omuz omuza çalışıyoruz. Sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yollarımız, kavşaklarımız ve köprümüz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Aktaş’a teşekkür

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, son yaşanan terör olayını nefret ve şiddetle kınadığını dile getirdi. Seçim zamanı ‘Acemler Kavşağı’ndaki düğümü çözeceğini’ vaat eden Başkan Alinur Aktaş’ın sözünü tutuğunu anlatan Esgin, “Bugün yapılan çalışmalarla düğüm çözülmüştür. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, Bursa halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başarılarımın altında Bursaspor ve Bursa’nın imzası var”

Bursaspor’un efsane kaptanlarından olan ve ismi köprülerden birine verilen Sedat Özden, Bursalı ve Bursasporlu olmanın kendisi için her zaman gurur vesilesi olduğunu söyledi. Ailesine bırakacağı en büyük mirasın Sedat 3 olarak kazandığı saygınlık ve itibar olduğunu ifade eden Özden, “Başarılarımın altında Bursaspor ve Bursa şehrinin imzası vardır. Evlatlarıma ve torunlarıma güzel bir hatıra bırakmama vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursasporlu Sedat 3 olmanın gururunu bana bir kez yaşattığınız için sağ olun” şeklinde konuştu.

Dikkaldırım Mahalle Muhtarı Mustafa Özderya ise, yapılan yatırımlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve Bursaspor eski kaptanı Adnan Örnek tarafından günün anısına Sedat 3’e Bursaspor forması hediye edildi. Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra açılış kurdelesini keserek yatırımları hizmete açtı.