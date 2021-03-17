Acar: "Güçlü Türkiye’nin temelleri 106. yıl önce Çanakkale’de atıldı"

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, unutulmaz bir zaferi millet künyemize kazıdığımızı belirterek, “Kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz” dedi.

Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar 106 yıl önce 18 Mart’ta kazanılan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bizi geleceğe taşıyacak olan, Çanakkale’yi geçilmez yapan ruhtur. 106 yıl önce, vatanımızı işgâl etmek, milletimizi esaret altına almak isteyen sömürgeci anlayışı Çanakkale’de hezimete uğrattık. Tarih sahnesinden bizi silmeyi amaçlayan emperyalist planlara göğsümüzü siper ettik, habis planları hâk ile yeksân (yerle bir) ederek unutulmaz bir zaferi milletçe künyemize kazıdık” ifadelerini kullandı.

Acar, şöyle devam etti: “Osmanlı Devleti’ni tasfiye etmek için başlatılan 1. Cihan Harbi’nde başını İngiliz ve Fransızların çektiği emperyalist devletler, Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u işgâl ederek Rusya ile fiili ikmâl ve irtibat sağlamak için akla ziyan bir saldırı planı yaptılar. 18 Mart sabahı, düşman zırhlıları üç filo hâlinde Çanakkale’yi geçip İstanbul’u ele geçirmek için boğazdan giriş yaptılar. Aralarında hakikate meydan okuyan ‘karşı konulamaz’ isimli gemilerin yer aldığı filo, Nusret mayın gemimizin döşediği mayınlara çarparak boğazın derin sularına gömüldü. Böylece ateş yağmuru altında günlerce süren işgâl girişimi, milletimizin gösterdiği insanüstü direniş sayesinde neticesiz kaldı.”

O yıl birçok lisenin mezun vermediğini, sadece yetişmiş kişilerin değil neslin Çanakkale’de vatanı için canını feda ettiğini anlatan Ramazan Acar, “Yediden yetmişe milletçe cepheye koştuğumuz Çanakkale’de sadece yetişmiş insanlarımız değil, bir neslimiz yok oldu. Birçok lise o yıl mezun veremedi. Daha bir çiçekken toprağa düşenler oldu. Bu destansı zaferle, ‘ölürüz ama sancağı, onuru ve istiklâli asla teslim etmeyiz’ sözünü dünyaya haykırdık. Çanakkale Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmış güçlü bir direniş, büyük bir destandır. Çanakkale, bizim ruhumuz, gururumuz; ilham kaynağımız, dayanağımızdır. Çanakkale, etnik kökeni ne olursa olsun Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak birleşen Müslümanların büyük zaferidir. Çanakkale, Müslümanların emperyalizme karşı verdiği tevhid ve hürriyet mücadelesi için bir kılavuzdur. Çanakkale, yeni Türkiye için yeni bir dönemin ön sözü, Anadolu’nun tapusudur. Çanakkale ruhu, değerlerimizin anlam haritası, ecdadımızın tarihî emanetidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale Zaferi’nin 106. yılında, gerekirse sınıfları öğrencisiz bırakıp bizi asla vatansız bırakmayan, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.