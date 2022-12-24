A Milli Hokey Takımı Mustafakemalpaşa’da

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçedeki öğrencilere rol model olabilmeleri için A Milli Hokey Takımı sporcularını, Mustafakemalpaşa’da özel olarak ağırladı. Sporun marka şehri olma hedefleriyle ilerlediklerini dile getiren Başkan Mehmet Kanar, A Milli Hokey Takımı sporcularını ilçe de ağırlamanın büyük bir gurur olduğunu, ilçenin spor tarihine tanıklık edecek anıların yaşandığını dile getirdi.

A Milli Kadın Hokey ve A Milli Erkek Hokey Takımı oyuncularının ağırlandığı Ali Koyuncu Gençlik Merkezi’nde sporculara ilgi yoğundu. Söyleşi programı, katılımcıların sorularıyla devam ederken, hokeyin incelikleri profesyonellerce sporculara anlatıldı.

A Milli Takımı sporcuların kısa hokey maçından sonra, geleceğin takım arkadaşı olarak adlandırdıkları, Mustafakemalpaşaspor Belediye sporcularıyla deneme golleri atıp sırayı Başkan Kanar’a bıraktılar. Başkan Kanar’ın ustaca kullandığı sopalarla ilk golü attığını gören A Milli Takımı Hokey Takımı sporcuları, diğer ziyaretlerinde Başkan Kanar ile ufak bir maç sözü aldı.

30 yıl önce temelleri atılan ve Başkan Kanar döneminde yapımı hız kazanan Gençlik Merkezi’nin, ilçedeki spora ve sanata düşkün gençlere yepyeni bir vizyon olacağını 2023 Şubat sonuna doğru kompleksin açılacağını dile getiren Başkan Kanar, “Gençlerimizin yerine kendimi koyarak, gençliğimin Mustafakemalpaşa’sını inşa etmeye çalışıyorum’’ sözlerine yer verdi. Mustafakemalpaşaspor Belediye’nin yüzlerce öğrenciye motivasyon ve kariyer rotası oluşturduğunu, ilerde Milli Takım sporcularının Mustafakemalpaşa’dan çıkacağını dile getirdi.