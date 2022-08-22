90 yaşında böbreğinden 8,5 santimlik kitle çıktı

Bursa Medicana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, 90 yaşındaki hastanın böbreğinden 8,5 santimetrelik kitle çıkardı.

Bir çok doktorun yapılması tehlikeli dediği operasyonu gerçekleştiren Bursa Medicana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, “Tek böbrekli 90 yaşında hasta böbreğinde dev kitle ile başvurdu. Birkaç merkezde ameliyat için yüksek riskli bulunan hastanın sağlam böbrekteki 8,5 kitlesi kapalı yöntemde çıkarıldı. Bu yöntemle böbrek fonksiyonları korunan hasta hem kanserden hem de ihtimali diyaliz ihtiyacından kurtulmuş oldu. Hasta komplikasyonsuz ikinci gününde taburcu edildi” dedi.

Tansiyon probleminin yanı sıra, sağ böbreğinde kitle olan Hatice Citil, “Bazı doktorlar riske girmeye çekildi. Ancak Bursa’da bunu çözdük. Ahmet hoca sağ olsun, bizim yüzümü güldürdü. Şimdi bütün değerleri iyi görünüyor. İnşallah daha da sağlıklı duruma gelecek” diye konuştu.