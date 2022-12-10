’9. İletişim Kozası’ kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon bölümünün düzenlediği 9. İletişim Kozası Kısa Film yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, DAĞDER Başkanı Yaşar Türk, Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Yıldırım’da faaliyet gösteren lise müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. 6 filmin kıyasıya yarıştığı 9. İletişim Kozası Film Yarışmasının jüri üyeliklerini Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları, Oyunculuk Ana sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sait Liman, Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Sinema Atölyesi Koordinatörü Osman Gençağa Yiğitoğlu, BUSKİ Basın Koordinatörü Eyüp Murat Karagül ve AS TV Program Müdürü Sevda Kurul gerçekleştirdi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Hayata değer katan bireyler yetiştirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda daime öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 9’uncusunu düzenlendiğimiz yarışmamıza hoş geldiniz. Siz gençlerin hem mesleğe hem hayata hazırlanmanız için çaba sarf ediyoruz. Yarışmaya katan tüm gençleri tebrik ederim. Böyle bir film çıkartıp yarışmaya katılmak bile bir başarıdır” dedi.

Hazırlanan kısa filmlerin izlenmesinin ardından jüriler puanlama yaparak dereceye giren filmleri belirledi. 9.İletişim Film Yarışmasının birincilik ödülü Kara Önlük filmi ile Sinem Onar’a giderken Kadriye filmi ile Gamzenur Karagöz ikincilik ödülüne sahip oldu. Yarışmasının üçüncülük ödülü ise Hayal filmi ile Şerifenur Demir’e verildi.

Yarışmaya katılım sağlayan diğer filmlere ise jüri üyeleri tarafından mansiyon ödülü verildi.