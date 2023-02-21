85 yaşında her sabah 7’de dükkanını açıyor

İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 25. belgeselinde İznik’te yarım asırdır esnaflık yapan 85 yaşındaki Kemal Yazan’ın hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Yarım asırdır İznik’te esnaflık yaparak geçimini sağlayan Kemal Yazan’ın icra ettiği mesleğini 70’li yıllardan bu yana aynı heyecanla devam ettiriyor.

1938 yılında İznik’e bağlı Mecidiye de dünyaya gelen Kemal Yazan çocukluk yıllarında babasının yanında çobanlık yapar.1947 yılında ilkokulu bitirmesinin ardından İznik’te bir çok alanda esnafların yanında çıraklık yapar. Cenaze levazımatı ve bugün ki işi olan ayakkabıcılığı 85 yaşında olmasına rağmen sabah 07.00’da açarak aynı aşk ve şevkle devam ediyor.

Esnaflıkta geçirdiği yarım asırı o günleri yaşarcasına anlatan 85 yaşındaki Kemal Yazan konuşmasında “Çocukluğumuzda yalın ayak başladığımız günlerden bu günlere geldik.Ben ayağıma giyecek ayakkabı bulamazken bugün bütün İznik bölgesine ayakkabı giydirir hale geldim.Benim gençlere tavsiyem hiçbir zaman hangi şartlardan nerelere geldiklerini unutmasınlar. Esnaflıkta vatandaşlarla aralarında ki güveni hiçbir zaman sarsmasınlar. Güven olduktan sonra meslekler asırlarca nesilden nesile devam eder. Yazan konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek.