60’ıncı kütüphane Kestelek’e

Mustafakemalpaşa’da uzun yıllar kütüphaneci olarak görev yapan Orhan Sarıkaya’nın kırsal mahallerin kütüphanelerle donatılması için sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini veriyor.

Okuma kültürünün yayınlaşması amacıyla, gönüllülerden topladığı kitap bağışlarıyla daha önce Sünlük, Yenice ve Döllük mahallelerine kütüphane kazandıran Sarıkaya, Kestelek Mahallesi’ni de unutmadı.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 59 kütüphane kuran Orhan Sarıkaya, 60. kütüphanenin Kestelek’te kurulması için bağışlarla topladığı 9 koli kitabı, mahalle muhtarlığına gönderdi.

Muhtarlık tarafından teslim alınan kitaplar, mahalledeki okuyucuların faydasına sunulacak.

İstanbul Bahçelievler Siyavuş Paşa Çocuk Kütüphanesi’nden 2016’da emekli olan 70 yaşındaki kitap dostu Orhan Sarıkaya, 32 yıldır tüm Türkiye’yi bağış kütüphaneleriyle donatıyor.

Başta ansiklopediler olmak üzere, çocuk klasikleri, Türk ve Dünya edebiyatının önemli eserleri, sözlükler ve kaynak kitaplarla kütüphaneler kuran Sarıkaya, bugüne kadar 4’ü Mustafakemalpaşa’da olmak üzere yüzlerce kitaplık 60 kütüphanenin kuruluşuna öncülük etti.