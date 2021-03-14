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600 yıllık değer eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesi kapsamında Kızılay, Merkez Bankası, İşkur binaları ile 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkânın yıkımının ardından Pirinç Han’ın arka tarafındaki bir binanın daha yıkımı tamamlandı.

BURSA 14.03.2021, 10:48
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600 yıllık değer eski ihtişamına kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesi kapsamında Kızılay, Merkez Bankası, İşkur binaları ile 350 yıllık Esir Dede Türbesi etrafındaki 15 dükkânın yıkımının ardından Pirinç Han’ın arka tarafındaki bir binanın daha yıkımı tamamlandı.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak proje etap etap ilerliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, Kızılay, İşkur, Merkez Bankası binalarının yıkımıyla 600 yıllık Ulu Cami’nin, Cemal Nadir Caddesi üzerinden de görünmesi sağlanmıştı. Ardından Pirinç Han’ın arkasındaki Bursalı Esiri Mehmet Efendi olarak bilinen 40’ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkânın yıkımı da tamamlanmıştı. Böylece Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, etrafını çevreleyen binalardan arındırılarak yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bir bina daha yıkıldı

Bölgede etap etap devam eden çalışmalar kapsamında, Pirinç Han ve yıkılan Kızılay binasının arkasındaki bir binanın daha yıkımı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tamamlandı. Çevre güvenliğinin alındığı çalışmada, ekipler kısa sürede yıkımı bitirdi.

“Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çarşıbaşı, tam anlamıyla bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin girişidir. Bölgede 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunuyor. Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık ile birlikte Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasını sağlayan bu alan, korunması ve gelecek nesillere taşınması gereken evrensel bir miras. Proje kapsamında, Cemal Nadir Caddesi üzerinde ve Zafer Plaza’dan başlayıp Ulucami’ye kadar uzayan bölgede yer alan ‘sonradan yapılmış’ binaların kaldırılarak, tarihi alanın açığa çıkması sağlanacak. Bu sayede hem şehrimize bir meydan kazandırılacak hem de tarihi kimliğimiz gün yüzüne çıkarılacak. Tarihi doku, şehir ile bütünleşecek” dedi.
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