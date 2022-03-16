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60 ülkeden 400 iş profesyoneli işbirliği için Bursa’da

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı’na, 60’a yakın ülkeden 400’e yakın sektör profesyoneli katıldı.

BURSA 16.03.2022, 12:06
60 ülkeden 400 iş profesyoneli işbirliği için Bursa’da

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı’na, 60’a yakın ülkeden 400’e yakın sektör profesyoneli katıldı.

Her geçen yıl büyüyerek Türkiye’de önemli bir marka haline gelen Bursa Textile Show Fuarı’nda 128 firma 2023 yılı İlkbahar/Yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Merinos AKKM’de 17 Mart Perşembe gününe kadar açık kalacak fuarda, alanında uzman isimler trend sunumları gerçekleştirirken, yurt dışı ve yurt içinden katılımcı firmalar kentteki sektör temsilcileri ile aynı masada buluştu. Ayrıca fuar alanından ayrı bir alanda organize edilen B2B organizasyonu sayesinde Bursalı firmalar Ticaret Bakanlığı destekleriyle Bursa’ya ulaştırılan yabancı alım heyetleriyle birebir iş görüşmesi yapma fırsatı yakalıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın hem Bursa hem de Türkiye ihracatına katkı sağlayacağını ifade etti. BTSO olarak üyelerin dış ticaretini artırmaya yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Burkay, "Şehirleri ve ülkeleri öne çıkaran bazı stratejik sektörler var. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de bunlardan bir tanesi. Türkiye 2021 yılında 225 milyar dolar ihracat yaptıysa, bunun 30,7 milyar doları tekstil ve konfeksiyon sektörüne ait. Bugün Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektörü 3 milyar dolarlık ihracatıyla otomotivden sonraki en güçlü sektörlerden birisi konumunda" dedi.

Başkan Burkay, tekstilde 2022-2023 trendlerini belirleyen merkezin Bursa olduğunu söyledi. “Bursa’daki tasarımcılar ve trend ofisleri, modaya yön veren bütün trendleri burada kendi şirketlerinde ve ofislerinden dünyaya yayıyorlar” ifadelerine değinen Başkan Burkay, “Fuarda bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’dan katılımcılarımız arttı. Bu da sevindirici bir unsur. Bu başta tekstil konfeksiyon olmak üzere endüstrinin her alanında bütün dünyadaki oyuncular, Türkiye’deki yapılan organizasyonlara bir fiil yoğun bir şekilde katılım gösteriyorlar. Bu fuar, bize Bursa ve Türkiye ihracatının 2022 yılında yeni rekorlar yaşatacağı umudunu gösterdi” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, fuara gelen 60’a yakın ülkeden iş insanının Türk tekstil firmalarıyla önemli işbirliklerine imza atacağını ifade ederek, “Bursa Textile Show, sektörde amacına ulaşan bir organizasyon oldu. Fuar, kendini geliştirdi ve artık diğer illere de örnek olabilecek bir konuma geldi. Bursa’nın tekstilinin tanıtılması ve dünyaya ihracat bağlantılarının kurulması için de ciddi bir vesile oldu. Bu konuda emeği geçen BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetimine, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Fuar, Bursa’nın tekstil konusunda geldiği seviyeyi, kaliteyi ve ürettiği katma değeri görme açısından çok güzel oldu" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın tekstil ve dokumacılıkla derin tarihi olan bir şehir olduğunu ifade ederek, “Fuarın geldiği nokta gerçekten imrendirici. Pandemi ve geçilen ekonomik sürece rağmen bütün firmalarımız iddialı ve güzel hazırlanmışlar. Bu işin çok daha iyi noktalara geleceğinin bir işareti. Otomotiv şehri olan Bursa aynı zamanda bir tekstil şehri. Bursa tekstildeki bu iddiasını bu organizasyonla çok net bir şekilde ortaya koymuş durumda. İki yıldır süren pandeminin etkilerinin bir an önce aşılması, Bursa’ya çok daha yeni kapılar açacaktır. Sektör temsilcilerimiz tüm dünyayı yakından takip ediyor. Tüm coğrafyalarda ihracat için yarışıyorlar. Birkaç yıl içerisinde BURTEX fuarımızın farklı bir konuma geleceğine inanıyorum. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’ı, Meclis Başkanımız Ali Uğur’u ve BTSO yönetim kurulu üyelerini fuarda emeği geçen, alın terini ortaya koyan herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

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