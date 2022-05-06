6. Uluslararası Türkiye Mozaik Koprusu Mudanya’da yapılacak

Myrleia Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan mozaiklerle dikkati çeken Mudanya, 6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Mudanya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyum Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını 12-15 Mayıs tarihlerinde Mudanya’da buluşturacak.

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’nin liman kısmında yer alan kalıntıları AVM’ye hapsedilirken, aynı bölgenin üst kısmında gün yüzüne çıkan ve Mudanya Belediyesi tarafından arkeopark olarak Mudanya’ya kazandırılmak istenen bölgedeki mozaikler, Mudanya’yı dünya sahnesine taşıdı. Myrleia Antik Kenti’nde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından yapılan sondaj kazısı sırasında bulunan mozaikler, 6. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu SempozyumunuMudanya’da yapılmasına olanak sağladı. 6. Uluslararası Türkiye Mozaik KorpusuMudanya Sempozyumu, “İnanç ve Kültün Mozaik Sanatına Yansıması: Sanat, Koruma, Modern Yaklaşımlar” temasıyla 12-15 Mayıs tarihleri arasında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Mudanya Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlenen sempozyum Türkiye, Fransa, ABD, İsviçre, Birleşik Krallık, İspanya, Kanada, Makedonya ve İtalya’dan bilim insanlarını Mudanya’da buluşturacak. Sempozyumda, Antik ve Ortaçağ mozaik araştırmaları, mozaik koruma uygulamaları ve önerileri, modern mozaik uygulamalarıyla ilgili bildiriler masaya yatırılacak.

Bilim Komitesi sempozyum çağrısında, “Mudanya, antik Myrleia / Apameia kentinin kenarına kurulmuş olan Bursa’nın en önemli kıyı yerleşimlerinden birisidir. Son yıllarda Ömerbey Mahallesi’nde yapılan sondaj kazılarında açığa çıkan villa mozaikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Yeni keşfedilen bu mozaikleri yerinde incelemek ve dikkatleri antik kente çekmek amacıyla sempozyum yeri olarak Mudanya tercih edilmiştir. Bilindiği gibi mozaikler üzerinde bulunan desenler farklı dönemlerde, özellikle kült ve inancın etkisiyle değişiklikler gösterebilmekte, diğer bir ifade ile kullanılan motifler toplumun dini inancı ve siparişi veren kişinin dünya görüşüyle doğru orantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. İnançların, daha açık bir ifade ile hâkim dinin Hristiyanlık olmasından sonra, tercih edilen motiflerdeki farklılıkları belirgin hale getirmek sempozyumumuzun temel amacıdır” ifadelerine yer verdi.