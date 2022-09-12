5. Güzel Güvercin Festivali Mustafakemalpaşa’da yapıldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Güvercin Sevenler Derneği’nin iş birliği ile hazırlanan, 5. Güzel Güvercin Festivalinde 700 tür güvercin yer aldı. İzmir, Kocaeli, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Ordu, Muğla, İstanbul, Bursa ve ilçelerinden yoğun katılımın olduğu Festival’de 3 bini aşkın güvercin sevdalısı, Mustafakemalpaşa’ya akın etti.

5. Güvercin Festivali, ulusal boyutta tüm ülkeden güvercin severlere ev sahipliği yaparken, 3 bini aşkın güvercin severin katılımıyla Mustafakemalpaşa Kapalı Perşembe Pazar Yeri’nde gerçekleştirildi. Siyah Çakal, Kara Kuyruk, Mavi Çakal, Kırmızı Çakal, Sarı Baska, Kırmızı Baska türlerinden olan güvercinler renk renk, türlerine göre görücüye çıkarıldı.

Mustafakemalpaşa’nın güzelliklerini bu tarz etkinliklerle tüm Türkiye’ye tanıtmak istediğini dile getiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Güvercin yetiştiriciliği Türk tarihinin en güzel, en naif kültürlerinden birisi. Barışın, kardeşliğin sembolü olan güvercin tutkusu, güvercin hobisi dünya genelinde önemli bir kitleye ve kültüre hitap ediyor. Türkiye bu konuda önemli ülkelerin başında geliyor. Mustafakemalpaşa’mızın bu sınır tanımayan bu güzel kültürün önemli bir merkezi olması için siz güvercin tutkunluklarımızla birlikte başaracağız. Suuçtumuz başta olmak üzere doğal güzelliklerimiz, zengin ve lezzetli tarım ürünlerimizin yanı sıra binlerce güvercin tutkunlarımız ve yüz binlerce güvercinimizle bu güzelliği birlikte başaracağız” dedi.

Güvercin Park 2023’e hazır

Güvercin Sevdalısı hemşehrileri için Güvercin Park müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa’nın güvercinler için çekim merkezi olması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği açıklamasında bulundu. Mustafakemalpaşa’nın yeni marka ve cazibe merkezi olacak Güvercin Park 2023 yılında hizmete açılacak.